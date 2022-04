Feijóo recupera los votos perdidos en un mes y coloca al PP por delante del PSOE.

En menos de un mes desde su nombramiento como presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo ya ha dado la vuelta a las encuestas y, sobre el papel, ha recuperado el terreno perdido desde la crisis que originó el enfrentamiento del anterior equipo de Pablo Casado con la líder de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo constata el polibarómetro del mes de abril de Dym para La Información, que otorga al PP una intención de voto del 27,6% de los electores, para quedar entre 115 y 119 escaños, algo más de un punto por encima del PSOE, que se quedaría con un abanico de 104 a 109 sillones en el Congreso. Mientras los socialistas habrían perdido dos puntos en este mes de abril, los populares habrán recuperado el nivel de finales del año pasado, para dejar atrás el bajón de más de 6 puntos que les supuso la catarsis del partido.

Una de las conclusiones de los analistas de Dym, en la encuesta realizada con 1.012 entrevistas entre los días 20 y 22 de abril, resalta la pérdida de apoyo político que sufre el PP, a pesar de que una amplia mayoría de los ciudadanos aprueba las medidas principales que ha puesto en marcha el Gobierno para frenar la subida de los precios, incluso está a favor del envío de armas a Ucrania. Tanto la negociación con la UE para destopar el precio del gas, como la subvención de 20 céntimos a los carburantes o las ayudas a los transportistas son bien vistas por más del 70% de la población, mientras que el envío de armamento a Ucrania cuenta con casi un 60% de apoyo.

Con este nuevo equilibrio de fuerzas, muy parecido al de diciembre del año pasado, ni PSOE ni PP podrían gobernar sin la ayuda de aliados y en la parte alta de los resultados previsibles. A los de Feijóo les hace falta el 16,8% de Vox, la tercera fuerza más votada y que puede llegar a 58 escaños, mientras que en el caso de los de Sánchez, solo llegaría a una mayoría si mantiene la coalición con UP y los 27 escaños que puede lograr, y logra el apoyo de buena parte de los 40 puestos que ocuparían las fuerzas nacionalistas, regionalistas e independentistas.

Alberto Núñez Feijóo se mantiene además como el líder mejor valorado por los encuestados de Dym, con un 4,6 sobre 10, algo que no supera el aprobado pero que está tres décimas por encima de las dos empatadas en el segundo lugar del ranking, Yolanda Díaz e Isabel Díaz Ayuso. Por debajo queda el 3,8 de Pedro Sánchez y el 3,6 de Íñigo Errejón que, no obstante, gana a Santiago Abascal e Ione Belarra, que no llegan al 3.

El efecto 'renovación'

El nombramiento de Núñez Feijóo al frente del PP ha tenido un claro efecto 'renovación' tras la crisis en la que se había metido al partido que también ha tenido su reflejo en la encuesta de Dym. Una mayoría del 56,3% de los ciudadanos consultados cree que su llegada a la política nacional al frente de la formación conservadora va a ser buena para todo el país, algo que alcanza mayores cotas de apoyo entre sus propios correligionarios del partido y en las fuerzas de centro derecha, con niveles del 76% al 84%. Resulta curioso en ese análisis por formaciones políticas que entre los votantes del PSOE hay un 55,8% que ven bien la llegada del nuevo líder del PP, a pesar de la amenaza que puede suponer para sus pretensiones. Es además un apoyo muy cercano al casi 54% de Vox.

A pesar del apoyo que ha cosechado la llegada de Feijóo al PP, una de las cuestiones más polémicas ha sido su ausencia en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, que se logró gracias al apoyo de Vox y a su entrada, por primera vez, en labores de gobierno en una comunidad autónoma. Hasta un 33% de los encuestados creen que esa decisión fue desacertada, frente a un 31,6% que lo ven bien y un 35,4%, la mayor proporción, que prefieren no opinar al respecto.

De la misma manera y como contrapeso a ese reproche, los datos de Dym demuestran que un 49% de los ciudadanos cree que la entrada de Vox en el ejecutivo castellano leonés supone un problema para la democracia en España.