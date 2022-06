Feijóo exige a Sánchez dar oxígeno a las familias frente al incremento de precios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome medidas para dar oxígeno a las familias ante la inflación del 10,2% y encauce la economía porque a día de hoy estamos con "respiración asistida" pero eso cambiará y habrá que pagar lo que gastamos. En la clausura este miércoles de la XIX Asamblea General de Socios de Empresas Familiares, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de no actuar durante meses ante el incremento de los precios y ante el argumento de Sánchez sobre que no hace recortes se ha preguntado si "hay algún recorte superior al 10 % del IPC" en las economías de las familias.

El líder del PP ha exigido corregir el rumbo y ha advertido de que se acerca la "tormenta perfecta" y que pese a la promesa del Gobierno "hay gente que se ha quedado atrás". "A día de hoy estamos con respiración asistida, tenemos fondos y tenemos hasta ahora tipos al 0% en el Banco Central Europeo, pero las cosas cambian pero las cosas cambiaran, siempre al final hemos de pagar lo que gastamos , es bueno empezar a reaccionar ya", ha afirmado.

Pide Feijóo a Sánchez que apruebe el plan "sin siglas" que le remitió el PP y no solo dos medidas -la rebaja del IVA de la luz y la ayuda directa a familias vulnerables- sino también el ajuste el IPPF a rentas por debajo de 40.000 euros, la reducción del gasto improductivo y del tamaño del Ejecutivo y el rediseño de los fondos europeos. También que Sánchez acuda a Bruselas para defender la propuesta del PP de suspender el impuesto de hidrocarburos como fórmula para abaratar la gasolina y el gasoil y rebaje el IVA del gas, en vez de pagar con el tope la energía de los vecinos de España a través de las interconexiones.

Feijóo ha puesto como modelo del camino correcto las políticas de baja fiscalidad de las autonomías gestionadas por su formación, como la Comunidad de Madrid. Además, ha llamado a recuperar el prestigio institucional, porque la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el CIS o el INE son contrapoderes "y si eso no lo preservamos no vamos a tener aquellas alarmas que activen a los gobiernos y a los ciudadanos de que las cosas que no están yendo bien".