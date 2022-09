Feijóo insta a Sánchez a negociar con el PP tras "copiar" la rebaja del IVA del gas. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado este viernes en Murcia al Gobierno a sentarse a negociar las propuestas de su partido y a llegar a acuerdos sobre ellas con las precisiones necesarias. En este sentido, el expresidente de la Xunta, asegura que solo queda "convencer" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que respalde deflactar la tarifa del IRPF a rentas medias y bajas, ya que, según ha dicho, "la mitad de su Gobierno" lo apoya, después de que Podemos lo haya propuesto en la Comunidad de Madrid. En su intervención en la Junta Directiva del PP de Murcia, acompañado por el presidente regional, Fernando López Miras, Feijóo ha recordado que en el País Vasco, donde gobierna el PNV y el PSE, han rebajado el IRPF, como viene defendiendo el Partido Popular desde abril.

"Y esta mañana Podemos en la Asamblea de Madrid también ha pedido rebajar la renta, la propuesta del PP. Creo ya que solamente tenemos que convencer al señor Sánchez para que baje la renta a rentas medias y bajas en España porque ya todos estamos de acuerdo, incluyendo la mitad de su Gobierno", ha proclamado. Feijóo ha saludado que en algunos casos el Gobierno haya hecho "caso" al PP apoyando bajar impuestos, como en la rebaja del IVA de la luz y el gas, si bien ha defendido que no sea solo hasta diciembre sino durante todo el invierno. Además, ha destacado que ahora la respalden pese a haberla "descalificado" durante meses.

"Al final la han copiado, pero no nos importa que la copien. Si al final hay que aprobar copiando y no te pilla el profesor, pues oye, apruebas. El problema es que el profesor te ha pillado y todas las propuestas las has copiado", ha proclamado el jefe de la oposición ante los cargos y militantes de su partido. El presidente del PP ha acusado a Sánchez de estar fuera de la realidad y ha advertido a los suyos que lo que debe unirles es que España "no fracase por tener un Gobierno fracasado". Por eso, se ha comprometido a seguir presentando propuestas como hasta ahora, siendo una alternativa "más leal" que el Gobierno central.

Tras una intensa jornada de actos y visitas en Murcia, ha señalado que han hablado con los ciudadanos de los problemas de la región, como el agua, el plástico o los fertilizantes, así como de la inflación, y la subida de la cesta de la compra, la luz o las hipotecas. "Hemos oído lo que es vivir pegado a la realidad", ha proclamado. En este punto, ha aludido a las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, asegurando esta semana que cuando va "en metro o en bus escucha hablar de la renovación del CGPJ". "Realmente si eso fuera así, considerando que la mayoría de las ciudades de España no tienen metro, nadie hablaría del problema al que se refiere la ministra", ha ironizado.

En este punto, ha resaltado que tanto las ciudades que tienen metro como las que no hablan de que tienen la inflación "más alta de los 40 años de historia democrática", la luz más "cara de la historia desde que hay registros" o los combustibles valiendo "el doble que hace algunos meses". "De lo que hablan ellos, es exactamente de lo que hablamos nosotros porque nosotros somos ellos y ellos son nosotros", ha aseverado. Según Feijóo, cuando un político "se encuentra fuera de la realidad se corre el riesgo de creer que los principales problemas de los ciudadanos" son los "temas de conversación del Consejo de Ministros". "O se corre el riesgo de usar el CIS para cuando, algún político tenga alguna depresión, decir que va primero en las encuestas", ha enfatizado, en alusión al último sondeo de este organismo que sitúa de nuevo al PSOE por encima del PP.

También ha criticado que el Gobierno corra el riesgo de pensar que "lo que más interesa a los ciudadanos es una serie de televisión sobre la vida y milagro del presidente del Gobierno" que se está rodando en este momento en el Palacio de la Moncloa. Feijóo ha criticado además que el Gobierno pida "sacrificios a los españoles" pero no esté dispuesto a sacrificar ni un solo ministerio, ni un director general, ni un secretario de Estado, ni uno de sus 803 asesores. "Cuando un Gobierno no está a la altura de un país, nuestra obligación es estar a la altura del país al que queremos servir", ha concluido.