Feijóo lanza un mensaje de 'prietas las filas' en vísperas del Congreso de Sevilla

Alberto Núñez Feijóo no quiere "ni tutelas ni tutías", en referencia a la histórica mención de Manuel Fraga cuando José María Aznar tomó las riendas del PP en 1990. El futuro presidente del principal partido de la oposición no comparte algunos de los últimos movimientos internos que se están produciendo durante los últimos días y ha lanzado un mensaje de 'prietas las filas'. Movimientos, probablemente, bien intencionados de los gestores en funciones, pero que no han gustado al todavía presidente de la Xunta de Galicia. No le gustan las quinielas ni posibles lastres que hipotequen sus futuras decisiones, especialmente en el terreno económico.

Feijóo quiere tener manos libres para a partir del próximo lunes comenzar a hacer una oposición férrea al Gobierno. Una oposición que tendrá como punto fuerte la economía, tal y como ha ido dejando claro en sus diferentes actos de partido por toda España. Y, en este ámbito, el futuro líder del PP quiere ser contundente en el terreno energético.

A Feijóo no le ha gustado el movimiento de los actuales responsables del área energética de apostar por el 'fracking'. El sistema de extracción hidráulica, rechazado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido defendido en los últimos días por una parte del PP en un momento de emergencia energética. Los populares han planteado reabrir el debate de recuperar esta tecnología pero el futuro líder hubiera preferido hasta su desembarco en Génova para avanzar hacia un posicionamiento en un tema sensible que puede ponerle en problemas en un futuro.

Tampoco ha gustado al presidente que desde algunas instancias del partido se diera a entender que el principal partido de la oposición podría llegar a su primer acuerdo con el Gobierno para convalidar el plan de choque económico por la guerra de Ucrania, incluso antes de conocer las medidas que contendría. Feijóo puso pie en pared este lunes afirmando que las rebajas de impuestos acordadas con Sánchez y los barones del PSOE no las veía por ningún lado y que las medidas energéticas no eran las que se había fijado el presidente del Gobierno en un primer momento. Moncloa, por tanto, tendrá que ceder si quiere la abstención o el 'sí' de los populares.

​El equipo lo nombra Feijó

El nuevo presidente del PP tiene previsto anunciar el domingo su equipo económico. De momento todo son quinielas ya que tanto él como su equipo no ha hablado de ningún nombre. Esta será una de las máximas durante su mandato: Feijóo huye de las filtraciones. Circulan nombres, como el de la exministra de Empleo, Fátima Báñez, o el del consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. Certezas, ninguna.

A Feijóo no le ha gustado la publicación de candidatables a secretario general

Tampoco ha gustado al presidente la publicación de los candidatables a secretario general. Los nombres que rondan por los entornos del PP son varios: Esteban González Pons, cercano al futuro presidente, la propia Báñez, el vicepresidente andaluz, Elías Bendodo... El escenario es el mismo. Y otro tanto ocurre con las quinielas sobre quién será su portavoz en el Congreso, ya que en el Senado será él mismo quien se enfrente a Sánchez. Certezas ninguna por Feijóo no ha ofrecido pista alguna. El equipo se desvelará a lo largo del viernes y sábado en el Congreso extraordinario "de la reconciliación" de Sevilla y celebrará su primer comité de dirección el mismo domingo a orillas del Guadalquivir.

Todos estos movimientos son interpretados por el entorno de Feijóo como un intento de algunos cargos de "hacer méritos" de cara a la configuración del nuevo PP. Intentos de marcar posición, de situarse de cara al nuevo escenario, que el gallego rechaza, en cualquier caso. El líder de la oposición busca su propio camino, para eso va a ser proclamado por aclamación.