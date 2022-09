Feijóo propone descuentos para ahorrar energía en la factura de hogares y pymes

La réplica del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez se ha saldado con una propuesta para el Gobierno con el fin de premiar con descuentos directos los recibos energéticos de las familias y pymes que ahorren energía en vez de sancionarles. "Premie con descuentos directos los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran un 3, un 5 o un 20% la energía. No les incremente el recibo, bájeselo", ha instado Feijóo al Ejecutivo.

Así ha señalado Feijóo este martes en el Senado tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara Alta para informar sobre el plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social. En su réplica, el líder del Partido Popular ha enumerado otras de las propuestas incluidas en su plan energético, como dar ayudas para que no cierren las industrias, realizar una apuesta masiva por las renovables soslayando la burocracia o incluir las nucleares en los planes energéticos nacionales.

Durante su intervención, Feijóo ha dado la bienvenida al anuncio realizado por el presidente del Gobierno ante la Cámara Alta de que las grandes industrias de cogeneración estarán temporalmente cubiertas por el tope al gas: "Si para algo ha valido la comparecencia, es para que usted vuelva a rectificar e incluya a la industria que utiliza la cogeneración en la rebaja del gas", ha saludado el presidente del PP. Fuentes de dicho partido han criticado que este "gran anuncio" sea una medida que propuso la formación este fin de semana y que reiteró ayer mismo Feijóo.

"Encantados de ayudar al Gobierno. Les pedimos que sigan copiando los planes económicos del PP deflactando el IRPF a las rentas medias y bajas para afrontar los efectos de la inflación", han enfatizado desde el PP. Fuentes del Gobierno han reprochado a los populares que se hayan apropiado de una medida que, al parecer, llevaba desde el pasado 2 de septiembre sobre la mesa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras las demandas de la gran industria. En esa línea, Feijóo ha pedido un nuevo modelo energético para España sin apriorismos ideológicos que sea adoptado de manera acompasada y que, en caso de aplicarlo, gozaría del respaldo de su grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado.

Ofrece su apoyo a Sánchez si rompe con Podemos y sus socios

En su intervención, Feijóo ha ofrecido a Sánchez el apoyo de su formación para completar el mandato de esta legislatura si es capaz de romper con Unidas Podemos y sus socios parlamentarios, como ERC o Bildu. Lo hizo tras recriminar al Presidente del Gobierno el actuar hasta ahora "con improvisación" y atendiendo solo a las dudas "demoscópicas" ante los próximos comicios. "Nadie en España cree que sea más constructivo Bildu que el PP. Nadie en España cree que es más fácil una mesa de diálogo con ERC que con el PP. Nadie en España cree que vaya a proponerle más ocurrencias el PP que Podemos", ha lanzado el líder del PP a Sánchez.

De esta forma, Feijóo ha alertado que España no merece un gobierno "volátil", "sobredimensionado" y "sometido", por lo que le ha exhortado a "romper con sus aliados", cesar a los ministros que "no ha nombrado" (en referencia a las carteras de Unidas Podemos) y a aquellos titulares que "no están a la altura del momento crítico de España". "Busque apoyo en el partido que encarna la alternativa", ha demandado Feijóo al presidente para recalcar que su oferta no trae confusión, dado que "nunca" el PP será su "aliado permanente", pero sí de su país.