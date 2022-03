Feijóo: "Tengo más experiencia en gestión pública que todo el Gobierno". 

El candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la campaña de su candidatura a la presidencia del PP en Mérida con un órdago al Gobierno, al asegurar que la experiencia en gestión pública es "fundamental" para poder presidir un país como España y, en este sentido, ha comentado que él posee más "que todo el Gobierno junto". "España afronta los peores momentos de su historia con el peor Gobierno de su historia reciente. El Gobierno mas caro, el más débil, el más dividido, el menos creíble y el mas inexperto", ha señalado el actual presidente de la Xunta, en un acto en el que ha estado acompañado del líder de los populares en Extremadura, José Antonio Monago.

"Es bueno que antes de llegar a la presidencia hayas gestionado un euro público, porque si no, se nota", ha comentado irónicamente Feijóo antes de poner sobre la mesa sus "30 años de experiencia" en gestión pública, "más que todos los ministros y ministras del actual Gobierno de coalición junto". Feijóo ha advertido que este "nulo" bagaje del equipo de Gobierno de Sánchez es el "culpable" de toda la situación que atraviesa España, haciendo referencia a la actual huelga de transportistas y, en consecuencia, "el momento dramático que vive el campo español". "Esa falta de responsabilidad, de soberbia al no aceptar propuestas ajenas a ellos, y esa insistencia en buscar culpables y no soluciones es lo que hace que siempre lleguen tarde a todo y que nos cueste cada vez más llegar a fin de mes", ha insistido.

Para el presidente de la Xunta es "imprescindible" bajar los impuestos de la luz y de la gasolina, porque esto no significa que se disminuyan los ingresos de las administraciones públicas, sino "dejar de pedirle a la gente que pague un dinero que no tiene". También ha insistido en que los transportistas "no son enemigos del Gobierno", ni tampoco los marineros, los ganaderos, los agricultores, las industrias, los trabajadores, ni las familias que no pueden llenar el depósito de su coche, pero a todos ellos, ha insistido, "hay que escucharles para encontrar soluciones". "Ser ministro o ministra no pone un peldaño por encima de los demás, sino dos por debajo para saber escuchar a todos, sentarse a hablar con ellos, dialogar, que es exactamente lo que no está haciendo este Gobierno con los transportistas ni con las personas que lo están pasando realmente mal", ha apostillado. Finalmente se ha referido también a la manifestación de esta mañana del sector rural.

"Apostar por lo rural es apostar por España, apostar por el campo es la mejor política demográfica, es lo verdaderamente ecológico, la clave de la España cohesionada, la garantía del crecimiento sostenible, de los alimentos de calidad, con trazabilidad y próximos, y es respetar lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser", ha señalado. "¿Cómo responderá ahora el Gobierno a los miles de manifestantes de esta mañana? ¿Volverá a faltarles al respeto? ¿Concluirá en que todos son unos fachas como suele ser habitual? Y es que el problema es que de verdad creen que todos los que están cabreados en este país es porque no son del PSOE. Si fuera así yo les aconsejaría que no se presentasen a las próximas elecciones porque no tendrán ni un solo escaño", ha remarcado.

Feijóo, no votará este lunes en las primarias del partido para "ceder ese protagonismo mediático a la militancia de base", ya que su intención es poner el foco en la gente que hace el Partido Popular y que no está en la estructura, según han informado a Europa Press fuentes de su equipo. Un total de 41.681 afiliados del partido que se han inscrito para participar en las primarias podrán votar este 21 de marzo a Feijóo, único candidato a liderar la formación. También podrán depositar en otra urna su papeleta para la elección de los compromisarios que irán al congreso extraordinario de Sevilla, que se celebra los días 1 y 2 de abril.

Es la segunda vez que los afiliados pueden elegir a su líder por primarias, con un sistema de doble vuelta que se instauró en el último congreso ordinario. De esta forma, en primera ronda votan los afiliados y, en la segunda, lo hacen los compromisarios. El PP ya ha difundido los lugares y el horario en el que votarán algunos de sus principales dirigentes. Así, el todavía líder del partido, Pablo Casado, ejercerá su derecho a voto en la sede nacional entre las 11:00 y las 12:00 horas. También ahí votarán por la mañana la coordinadora general de la formación, Cuca Gamarra, y el presidente del Comité Organizador del Congreso (COC), Esteban González Pons.

El PP ha hecho público también los lugares de votación de los distintos 'barones' y presidentes regionales del partido en sus respectivas comunidades autónomas. Todos ellos han expresado públicamente su respaldo a Feijóo en la gira que ha realizado por España para explicar su proyecto a los afiliados.