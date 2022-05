Feijóo ve a Sánchez incapaz: si no lidera a 22 ministros es difícil gobernar el país.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser incapaz de controlar a su propio Ejecutivo, cuyos ministros están "cuestionándose, insultándose y descalificándose todos los días". A su entender, con este "aquelarre político", que cree que se va a "recrudecer", no se puede seguir más tiempo. Así se ha pronunciado Feijóo en su comparecencia ante los medios en Santiago de Compostela, tras presidir su último consejo de Gobierno como presidente de la Xunta de Galicia, al ser preguntado si el Partido Popular está solicitando formalmente un adelanto de las elecciones generales.

El jefe de la oposición se ha remitido a las declaraciones que hizo este miércoles en un desayuno informativo, cuando se le preguntó si cree que Pedro Sánchez agotará la legislatura, y ha reiterado que él cree que en una situación como ésta duda que pueden seguir "mucho tiempo".

"División interna" entre los ministros

En este punto, ha aludido a la "división interna entre los ministros de Podemos y los ministros socialistas", así como entre "los ministros socialistas entre sí". "En esta situación creo que no podemos estar mucho más tiempo, pero creo que eso lo opina cualquier militante del PSOE, cualquier militante de Podemos o de cualquier partido democrático", ha resaltado. Así, se ha preguntado si el Gobierno puede estar "todos los días cuestionándose, insultándose y descalificándose". "Es muy difícil gobernar un país cuando no se es capaz de gobernar un gobierno. Si un presidente no gobierna 22 españoles, es muy difícil que pueda gobernar 47 millones de españoles", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha señalado que el "aquelarre político en el que está" el Gobierno "prosigue y parece ser que se va a recrudecer", en un momento en que está prevista en junio la Cumbre de la OTAN en Madrid. "Lo lamento profundamente porque creo que España está perdiendo mucha credibilidad, sobre todo cuando tenemos que hacer la Cumbre de la OTAN dentro de unas semanas en nuestro país", ha abundado, para preguntarse "con qué rigor se va a recibir a los jefes" de la Alianza con el escenario actual.

Acusa al Gobierno de provocar inseguridad

Feijóo ha expresado el apoyo del PP a los servicios que tienen como objetivo salvaguardar la seguridad del Estado. "Estamos a favor de la seguridad del Estado y seguiremos estando a favor de la seguridad del Estado. El problema, es que el Gobierno no lo está ni sus socios parlamentarios y eso provoca inseguridad del Estado", ha proclamado. En este punto, el presidente de los 'populares' ha acusado al Gobierno de "utilizar al Estado para salvaguardar la seguridad del Gobierno, en perjuicio de la seguridad del Estado". A su entender, esto "no se trata de una opinión" sino de "una información".

Feijóo, que ha dicho que no ha sometido a comprobación si su teléfono ha sido infectado por Pegasus, ha resaltado que "el grado de inseguridad y la falta de fiabilidad que transmite el Ejecutivo en un asunto tan delicado como la seguridad del Estado es alarmante". También criticado que el Gobierno "se desnudara" ante todo el país al convocar en Moncloa el 2 de mayo una rueda de prensa para "acreditar la falta de seguridad del Estado español denunciada por el Gobierno español". "Eso es inaudito", ha proclamado, en alusión a la comparecencia del ministro Félix Bolaños desvelando el supuesto espionaje a Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles.