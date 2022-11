Felipe VI destaca los "altos estándares" de sostenibilidad del sector del mármol. 

El Rey Felipe VI ha destacado la "capacidad de respuesta" de la industria del mármol y de la piedra natural para "adaptarse" al "nuevo entorno de incertidumbre" que han impactado "duramente" en el sector y ha asegurado que presenta un "extraordinario futuro" por el "impulso y vitalidad" de sus empresas, "pioneras en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de desarrollo". "Ha sabido salir reforzado de otras crisis gracias al desarrollo tecnológico y a la innovación en productos y procesos, consiguiendo además altos estándares de sostenibilidad", ha asegurado.

El Rey ha asistido junto a la Reina a la gala de la XXXV edición de los Premios Macael que organiza la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) en el municipio de Macael (Almería) y ha recordado como Doña Letizia "acompañó" al sector del mármol almeriense en su gala anual hace "una veintena de años" y "en una ocasión que fue, por cierto, completamente diferente a la de hoy y en la que, como periodista, condujo el evento".

En su discurso en su primera asistencia a los Premios Macael, ha afirmado que el sector "ha sabido adaptarse" a los "recientes acontecimientos que han impactado duramente" en la economía española. Ha citado la irrupción de la pandemia; el Brexit; la invasión de Ucrania o los precios de la energía, que se están "traduciendo -ha indicado- en unos niveles de inflación desconocidos desde hace décadas y que tanto daña a la industria, a las empresas y a las economías domésticas y de particulares". "En muy poco tiempo esta coyuntura ha sacudido con fuerza el escenario internacional e incidido en la economía española, especialmente en las empresas internacionalizadas y, en particular, en esta industria de la piedra natural", ha trasladado para añadir que su "capacidad de respuesta ha sido clave para la adaptación al nuevo marco".

El Rey Felipe VI ha indicado que, pese a ser "un sector tradicional" en España, ha entendido las "nuevas necesidades" del mercado y ha recordado que, en 2021, España fue el séptimo productor y el sexto exportador de piedra natural del mundo, mientras que en Andalucía se concentra "el mayor número de empresas dedicadas a la piedra". De estas, casi el 90% se ubica en cuatro municipios, "siendo muy significativo el peso de la región de Macael, con casi la mitad del total", según ha ahondado.

Genera empleo "de calidad"

En su intervención tras la entrega de los galardones, se ha mostrado convencido de que la industria española "puede demostrar su capacidad de generar empleo de calidad y de contribuir al bienestar social allí donde opera", y, en el caso de la piedra natural, ha aludido a su "gran importancia para las zonas productoras, ejerciendo un elevado efecto arrastre y actuando como motor económico de las regiones en donde se encuentra". Don Felipe ha considerado "recomendable", ante las peculiaridades de un sector "formado en su mayoría por pequeñas empresas, principalmente familiares, de pocos trabajadores, que explotan canteras de gran potencial", abogar por planteamientos estratégicos basados en "actuaciones de diferenciación".

"Les es más difícil poder operar en un mercado internacional cada vez más competitivo", ha apuntado para apostar por "la internacionalización y de la I+D+i" como forma de situarse "en una posición de liderazgo, tanto en el proceso de extracción y elaboración, como en la posterior comercialización y marketing del producto". En esta línea, ha trasladado que "el extraordinario futuro" que espera, en especial, a las comarcas en las que se desarrollan sus actividades", requiere "explorar nuevos modelos de negocio", con un enfoque en los procesos y productos para, "además de consolidarse como un referente internacional de transformación de la piedra y las superficies compactas", sea también un "referente social que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas".

"No cabe duda de que Andalucía, y particularmente su Comarca del mármol en la sierra de los Filabres de Almería, reúne todos los elementos necesarios para ello, no solo por la experiencia y todo el conocimiento que acumula, sino por el impulso y vitalidad que tienen sus empresas, pioneras en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de desarrollo", ha remarcado. Don Felipe ha concluido haciendo referencia a "los muchos los retos a los que se enfrentan las empresas españolas" y afirmando que la "solución" pasa "continuamente por el mismo camino" que no es otro que "la internacionalización y la búsqueda constante de nuevos mercados, con el fin de evitar la concentración de riesgos". "Mucho ánimo en ese camino, para perseverar en la consecución de ese futuro, siempre acompañados de la Corona", ha finalizado.

Los diez galardonados en la gala de la XXXV edición de los Premios Macael, a la que también han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Industria, Turismo y Comercio, han recibido las estatuillas de mano de los Reyes, quienes les han trasladado su enhorabuena "mas sincera" por proyectos "muy variados, ambiciosos y admirables" y trayectorias de "gran solidez, ejemplo de esfuerzo y buen hacer" en sus respectivos campos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas, ha reivindicado la comarca y el sector del mármol como el "gran centro de transformación" de la piedra natural "que somos y del que somos referente" y ha señalado como retos para "seguir siendo competitivos en un mundo globalizado" la "digitalización de los procesos, la eficiencia energética, la reindustrialización, la innovación en productos y la formación dual". Ha destacado las "raíces milenarias" de una industria que, según ha dicho, debe ser "considerada estratégica" y que necesita "la colaboración de todas y cada una de las administraciones" ante las "contrariedades" de los últimos años y actuales al tiempo que ha defendido la marca Macael.

Galardonados

La XXXV edición de los premios ha traído como novedad la inclusión de una nueva categoría con el 'Premio a la Sostenibilidad', que se concede a la Delfín Tower, en Benidorm (Alicante) como ejemplo de que la extracción como el trabajo de la industria "van de la mano de la conservación del medio ambiente". Además, la gala de este 2022 incluye el compromiso del sector del mármol almeriense de convertir los 'Premios Macael' en "un evento neutro en carbono".

El Premio a la Persona 2022 ha recaído en el arquitecto Luis Escarcena por el proyecto de reforma y remodelación del Hotel Silken el Pilar Andalucía y Plaza de las Flores, ambos situados en el casco urbano de Estepona (Málaga) en donde se han utilizado más de 3.000 metros cuadrados de diferentes piedras naturales. El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, ha recibido el Premio Nacional de AEMA por el proyecto Plaza de la Reina. Además del reconocimiento al arquitecto del estudio esteponero, AEMA otorga cuatro premios más vinculados a entidades y proyectos relacionados con Málaga, de modo que el Premio a la Excelencia ha sido para el estudio Tobal Arquitectos de Marbella mientras que el Premio al Diseño ha recaído en la residencia privada de Marbella (Málaga) Villa Ricotta II.

Las distinciones internacionales también han mirado a la capital de la Costa del Sol a la hora de entregar el Premio Internacional Europa que ha sido para el templo de meditación de arquitectura tradicional oriental. Han completado el palmarés el Premio Internacional América del Norte, para MCA Systems Inc. por el proyecto Villa Dustin Bailey, localizado en Dallas (Estados Unidos); el Premio Internacional Asia, que es para Villa Saba, en Bali (Indonesia); y el Premio Internacional Oriente Medio, que se ha otorgado al edificio Amot Holon de Israel.