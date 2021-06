La mayoría de los españoles respalda a Felipe VI tras sus siete años de reinado

Aun con todas las dificultades de la etapa que le ha tocado, la mayoría de la ciudadanía respalda su gestión. Ese es el sentir mayoritario de la población española sobre Felipe VI, que cumple siete años de reinado tras la abdicación de Juan Carlos I. Una valoración que se extrae del sondeo que ha realizado Metroscopia sobre los años de reinado del actual monarca y en el que la figura del jefe del Estado es percibida de manera positiva por una amplia muestra de los encuestados, con hasta un 79% de españoles respaldando su compromiso con la democracia. Un trabajo en el que se destacan las dificultades de la etapa que le ha tocado afrontar al Rey Felipe, marcada por cuestiones como el procés catalán, la inestabilidad política, los casos que afectan a su padre o el impacto sanitario, social y económico de la pandemia de coronavirus.

Como destaca el estudio, para el que se han realizado 1.300 entrevistas telefónicas entre el 9 y el 10 de junio, la percepción que se tiene sobre Felipe VI es muy positiva. El sondeo recoge que el 77% de los españoles estima que ha afrontado "un periodo con muchas más complicaciones y dificultades de lo usual". Una labor que ha desempeñado "adecuadamente" para el 74% de los encuestados. Solo un 21% cree que estos siete años han sido normales y no han tenido dificultades especiales. Mientras que un 22% no aprueba cómo se ha desenvuelto en el puesto. A esto se suma que un 89% considera que está "bien preparado y capacitado" para liderar el Estado. Algo que no comparte apenas un 9%.

Todas las preguntas planteadas por Metroscopia reciben una respuesta positiva sobre el rol del monarca en estos siete años. Para empezar, el 78% ve evidente que inspira confianza a la amplia mayoría de los españoles en este periodo. A esto hay que sumar que casi el 80% tiene claro que "se esfuerza por consolidar y defender la actual democracia parlamentaria", siempre dentro de lo que le permiten sus funciones constitucionales. Algo que está acompañado del trato que dispensa a los líderes políticos. Un 71% señala que les trata con equidad sin tener en cuenta la ideología de cada uno de ellos. Lo que evidencia un respaldo que contrasta con las críticas que le han proferido desde diversos ámbitos por una supuesta simpatía a unos u otros.

Sobre la labor de representación que ejerce Felipe VI en el exterior, que es uno de sus cometidos principales, el ejercicio de estas funciones recibe un respaldo muy amplio. El 78% apoya "la forma en que representa a España y defiende los intereses de nuestro país en sus viajes al extranjero". Una función que ha estado más en el foco por los distintos problemas y crisis con los que ha tenido que lidiar, como señala el sondeo. Junto a lo anterior, la forma de encajar las críticas y descalificaciones de la primera autoridad del Estado también es reconocida. Un 79% asegura que ha reaccionado de la manera acertada, al no haber respondido a los distintos ataques que ha recibido durante su reinado.

La cuestión más delicada tiene que ver con cómo ha afrontado las actividades de su padre y predecesor, Juan Carlos I. Un asunto que ha generado una gran polvareda en torno a la Casa del Rey. Aun así, una mayoría del 66% estima que el monarca ha actuado "de manera acertada" en todo lo que ha acontecido sobre su progenitor. Por lo que también ha superado este asunto, que ha sido el más espinoso de su reinado. Aunque no todos lo ven así. El 28% de los encuestados no aprueba la manera de afrontar del jefe del Estado las denuncias contra Juan Carlos I que se han conocido en el último año y medio.

El futuro de la Corona también parece bastante claro para la mayor parte de los sondeados. Una etapa que aún está por venir y que le correspondería gestionar a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Por ejemplo, dos de cada tres españoles, el 65%, ve factible que la primogénita del Rey llegue a sucederle. Pero hay un 27% que no acaba de verlo claro. Sobre la formación que está recibiendo Leonor para ponerse al frente de la Casa Real y de la Jefatura del Estado, un 83% considera que estará "suficientemente preparada" para desempeñar esa trabajo tan complejo. De hecho, solo el 10% niega que vaya a ser capaz de hacerlo. A esto hay que añadir la visión sobre la reina Letizia, que tiene el apoyo de dos de cada tres participantes en el sondeo.

Con estos datos, que evidencian que hay un favor mayoritario en torno a la figura de Felipe VI, todo apunta a que la institución de la monarquía pasa por un buen momento. A pesar de todos los condicionantes de estos siete años, el sondeo deja claro que no hay dudas sobre cómo ha afrontado el monarca esas problemáticas que han ido surgiendo. La mayoría de ellas, concentradas en los últimos cuatro años. En ese periodo, han coincidido el procés, los casos sobre Juan Carlos I y el coronavirus.