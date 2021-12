Fernández Díaz niega que ordenara "ni a Martínez ni a nadie" la trama Kitchen.

Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior entre los años 2011 y 2016, ha negado rotundamente haber dado ninguna orden "a nadie" para desplegar la operación Kitchen, ni al que fue su segundo mientras ostentaba el cargo, Francisco Martínez, con quien ha admitido estar "profundamente decepcionado" y que igual que él también está procesado en la Audiencia Nacional. Las declaraciones de Fernández Díaz se han producido durante la vigésimo tercera jornada de la comisión de investigación en torno a la 'operación Kitchen' en el Congreso.

La trama parapolicial Kitchen se centró en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas presuntamente orquestada desde el departamento que Fernández Díaz dirigió y por la que está procesado en la Audiencia Nacional.

Durante la sesión, se ha desmarcado de cualquier vínculo con la operación, al igual que ha hecho siempre en sede judicial, ha asegurado que "no la hubiera tolerado nunca", y ha negado la tesis del juez de que se la ordenó al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, declarando que no comunicó nada al respecto "ni al señor Martínez ni a nadie, así de rotundo se lo digo".

"No tuve conocimiento de la denominada operación Kitchen (...) No tuve nunca conocimiento de eso", ha reiterado más tarde Fernández Díaz, que ha vuelto a recelar de los mensajes sobre la trama que le atribuye su ex número dos y que condujeron a su imputación. Al ser preguntado sobre otros exdirigentes del PP como la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y el expresidente Mariano Rajoy, que serán citados en las próximas semanas en la comisión, Fernández Díaz ha querido recalcar que no acusa a nadie por estar solo defendiéndose, aunque después ha indicado que "ni el presidente ni la secretaria general" le hicieron "ninguna referencia a los casos de corrupción que afectan al partido".

En sus recursos contra su procesamiento, sobre el que la Audiencia Nacional todavía debe pronunciarse, el exministro aseguró que Bárcenas "era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", y tildó de "paradójico" que el juez rechace diligencias solicitadas por la Fiscalía que "dirigen la investigación hacia el Partido Popular".

El que fuera ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy durante cinco años ha querido dejar claro que no hubiera tolerado "nunca" la operación Kitchen porque "todo el mundo tenemos nuestros códigos", y ha manifestado que no le extraña que si se hubiese producido alguna ilegalidad, se asegurasen de que no se enterase de ello.

Acompañado de una serie de documentos, ya que el exministro ha asegurado haberse preparado la comparecencia-, ha manifestado que únicamente se ha cruzado con el excomisario José Manuel Villarejo en dos ocasiones y ha asegurado que "nunca" ha despachado con él, de modo que no pueden existir grabaciones que le involucren.

"Honradamente, no tengo nada que ocultar", ha dejado claro desde el primer momento cuando le han preguntado por la primera vez a la que se sometió a una comisión, la celebrada en 2017 a raíz de la filtración de una conversación en su despacho con el jefe de la oficina antifraude de Cataluña, en la que el Congreso dictaminó que hizo uso de una policía "patriótica" para perseguir a políticos soberanistas y a otros rivales políticos.

Este jueves, cuatro años y medio después, el exministro ha vuelto a someterse al interrogatorio de los diputados y a diferencia de la anterior, a esta comisión acude como el máximo dirigente político imputado en la causa que se investiga al considerar el juez que la operación se ideó "en el marco institucional" de su departamento, siguiendo sus "órdenes", bajo "el control" de su segundo, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y "con la ayuda" del número dos de la Policía Eugenio Pino