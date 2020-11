Fernando Simón respeta las críticas de los médicos pero no piensa en dimitir. 

No piensa dimitir. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que los médicos están "en su derecho" de pedir su dimisión, si bien ha descartado que vaya a dimitir ya que son sus "jefes" los que deben decidir mantenerle o no en el puesto.

Simón se ha pronunciado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que la Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, haya aprobado solicitar su "cese inmediato" por su "incapacidad manifiesta y prolongada" a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19.

"Si esta organización médica ha solicitado mi cese está en su derecho, pero se lo tienen que solicitar a mis jefes y ellos serán los que lo decidan", ha comentado Simón, para asegurar que su puesto "no es un regalo" y que no cree que "nadie" quiera conservarlo de manera específica.

Y es que, tal y como ha detallado, la dirección del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es un puesto en el que uno se lleva "todas las responsabilidades y sin sabores". "Soy un servidor público, tengo un puesto de funcionariado y me debo a mi cargo y a mi puesto y mientras me mantenga en el puesto haré mi trabajo lo mejor que sepa", ha zanjado.

La situación en España está "mal"

Por otra parte, Simón ha avisado de que la situación de la pandemia en España está "mal", si bien ha comentado que, "dentro de lo mal", el país podría ya estar viviendo un descenso de los casos de contagio. Simón ha recordado que la media nacional ya se sitúa por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, si bien ha advertido de que todavía se está "muy por encima" de los 50 o 60 casos por 100.000 habitantes.

El último informe sobre la situación del coronavirus en España, publicado por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, reflejó que la cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.458.591 desde el inicio de la pandemia, si bien la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 498.

"Estamos mal pero, dentro de lo mal, los casos se están estabilizando y a nivel nacional no se están incrementando, por lo que podríamos estar descendiendo poco a poco", ha dicho Simón, para comentar que, aunque "no se puede descartar" por ahora un confinamiento domiciliario, con las medidas que actualmente hay en vigor se puede controlar la pandemia. En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha aseverado que hay "cierto margen" para controlar aún mejor la transmisión, pero el confinamiento domiciliario como el ocurrido en la primera ahora "por ahora no es necesario".