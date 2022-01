FG pide seis meses más para rearmar su defensa tras el impulso del 'caso BBVA'

Francisco González se muestra partidario de que la investigación judicial que le salpica desde noviembre de 2019 no termine la próxima semana. El expresidente de la entidad financiera, uno de los principales investigados de la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem' por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, insta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a aplazar el fin de esta instrucción a la espera de ver si los exdirectivos de BBVA que han solicitado declarar, tras llevar dos años guardando silencio, revelan algún dato de interés que provocara la revisión de su estrategia de defensa con la necesidad de recabar nuevas pruebas.

Así lo ha planteado el abogado Jesús Santos en un escrito que presentó el pasado 29 de diciembre, al que ha tenido acceso La Información, para responder a la pregunta planteada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado de investigar el caso 'Tándem', ante la cercanía de la fecha en la que expirará la prórroga de seis meses de esta pieza separada que se acordó el pasado 29 de julio. A esta misma cuestión también han contestado otras partes investigadas como BBVA, que se opone a seguir alargando la instrucción; o el exconsejero delegado de la entidad Ángel Cano y el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar, que se han mostrado a favor de ampliar el tiempo de investigación. En cuanto a las acusaciones, las ejercidas por el presidente de Ausbanc Luis Pineda y el partido Podemos también consideran que la causa debe prorrogarse, mientras que la postura de Anticorrupción aún no se ha comunicado a las partes personadas, según han informado fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Para la defensa de Francisco González, lo precedente sería volver ampliar la instrucción de este procedimiento al menos medio año más debido al impulso que ha cogido en los últimos meses con las declaraciones de Ángel Cano y del exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano. El paso adelante dado por estos dos investigados provocó una cascada de peticiones de los exresponsables del banco también imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar por el temor de que la causa se cerrara antes de que ellos pudieran ofrecer su versión sobre la contratación del Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y el pago de más de 10,3 millones de euros durante más de una década.

Así, aún sin fecha, el juez tendrá que interrogar al exjefe de Regulación y Control Interno de BBVA Eduardo Arbizu; el exjefe de los servicios jurídicos de la entidad Eduardo Ortega; el exresponsable del Departamento de Contabilidad y Supervisión Ricardo Gómez Barredo; el exdirector jurídico en España y Portugal José María García Crespo; el exjefe de Finanzas, Javier Malagón; y el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco, Nazario Campo Campuzano. Pero también tiene previsto escuchar como testigos a varios empleados del banco que tuvieron conocimiento o relación con las cuentas que las empresas de Villarejo abrieron tras ser contratados por BBVA; así como al actual director jurídico de la entidad, Adolfo Fraguas, para que explique el funcionamiento de la normativa contable interna, y a un perito propuesto precisamente por Gómez Barredo, que constata en un informe que los trabajos requeridos a Cenyt no pasaron por la Comisión de Contratación para guardar su confidencialidad, si bien afirma que el banco no incumplió las normas internas.

Las versiones que Cano y Corrochano manifestaron el pasado 21 de diciembre ante el juez Joaquín Gadea, refuerzo del magistrado Manuel García Castellón, no fueron las más beneficiosas para el expresidente de BBVA, conocido en el mundo empresarial como 'FG', pues cargaron sobre él toda la responsabilidad de comenzar a trabajar con las empresas de Villarejo en 2004. Por un lado, el que fuera su 'número dos', afirmó que siempre se mantuvo al margen de la relación que se entabló con Cenyt y que este asunto lo despachaba directamente el exjefe de Seguridad con el máximo dirigente del banco. Por su parte, Corrochano confirmó este extremo y añadió que él decidió contratar con las sociedades del comisario jubilado después de que González le pidiera que encargara a una empresa especializada que frenara la OPA que lanzó Sacyr Vallehermoso.

Por "prudencia y efectividad"

Así, a la espera de conocer qué pueden decir el resto de investigados, la defensa de González cree que "por una cuestión de prudencia y efectividad procesal" la causa debe seguir adelante, ya que es posible que de estas declaraciones se considere necesario la práctica de más diligencias de investigación para el "total esclarecimiento de los hechos". De hecho, el expresidente de BBVA, cuya 'presión' se relajó unos días antes de enviar este escrito después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retirara la imputación por un delito de administración desleal por el presunto uso de los recursos del banco para su interés personal, subraya que aún hay peticiones y recursos pendientes de resolución, como la solicitud que realizó el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar de que vayan a declarar como testigos varios empleados del banco, como la directora global jurídica del banco María Jesús Arribas.

Asimismo, en relación a Béjar, el escrito de la defensa de González recuerda que otra de las pruebas que actualmente se encuentra en curso es el análisis por parte de este exdirectivo de los correos electrónicos corporativos ,los cuáles aún no han sido puestos a disposición de las partes personadas. De hecho, el exjefe del área inmobiliaria de BBVA ya pidió la prórroga de tres meses para poder revisar los más de 100.000 archivos que reclamó para reforzar su defensa y tratar de demostrar que él no participó en la autorización de facturas giradas por las empresas de Villarejo. Esta petición fue rechazada, ya que la defensa de Béjar se adelantó a la hora de hacerla, si bien, ahora que el juez ha preguntado qué hacer con la causa, el abogado reitera la necesidad de no terminar aún con la investigación que se inició en diciembre de 2018.