Los Mossos desalojan la fiesta 'rave' 40 horas después por los choques políticos

Los departamentos catalanes de Salud, liderado por Alba Vergés (ERC), e Interior, con Miquel Sàmper (JxCat) al frente, han protagonizado un nuevo choque político en las últimas horas a cuenta de la fiesta 'rave' ilegal que desde el pasado jueves se celebra en una nave abandonada de Llinars del Vallès (Barcelona). La fiesta ha permanecido en marcha durante 40 horas hasta que a mediodía de este sábado los Mossos han comenzado con su desalojo. En ella participaban más de 200 personas, buena parte de ellas procedentes de otros países europeos.

Decenas de furgones de los Mossos han accedido al recinto donde se desarrolla la 'rave' y numerosos agentes han entrado en la nave para proceder a su desalojo. Hasta allí se han desplazado también el director del cuerpo, Pere Ferrer, y los comisarios Ferran López, Sergi Pla y David Boneta. Algunos participantes se han ido voluntariamente en las últimas horas y han sido identificados y denunciados por la policía, pero en la nave quedaban aún decenas de jóvenes que se niegan a abandonar las instalaciones y que protestan por la presencia policial. La entrada de la policía en el interior ha provocado algunos momentos de tensión entre los participantes de la fiesta y los agentes. La música dejó de sonar en la nave, que fue sido acordonada por la policía, en una área a la que también han llegado excavadoras, algunos vehículos del SEM y un helicóptero sobrevolándola.

En un primer momento, los Mossos explicaron este viernes que no preveían desalojar la nave a la espera de que los participantes salieran por su propia voluntad y para evitar graves incidentes. Sin embargo, horas después señalaron que tenían previsto actuar "en las próximas horas" si los participantes en la fiesta no abandonaban voluntariamente el lugar, informa Efe.

La policía catalana informó, en este sentido, de que estaba a la espera de conocer un protocolo de Salud sobre cómo actuar con los participantes cuando salieran, teniendo en cuenta que van todos sin mascarilla y no se respetan las distancias mínimas de seguridad. La cuestión es que este sábado la fiesta sigue activa, aunque con menos gente, y la policía aún no ha actuado para desalojar la nave, lo que ha generado las críticas de vecinos, políticos y empresarios del ocio.

Fuentes de la Conselleria de Salud han explicado que Alba Vergés habló este viernes con Miquel Sàmper y que la petición fue clara: que se pusiera fin a la fiesta, se identificara a los participantes de la misma y se impusieran las sanciones correspondientes. Las mismas fuentes aseguran que este es el procedimiento que se sigue en otras fiestas que incumplen la normativa contra la covid y que nunca antes se había pedido a Salud un protocolo para actuar.

Desde Salud recuerdan que no se puede obligar a hacer cuarentena a alguien si no es positivo o contacto directo, pero sí piden que se identifique a los participantes para poder hacer un seguimiento de los mismos, en caso de que alguno de ellos diera próximamente positivo por coronavirus. La conselleria subraya, por tanto, que si no se había actuado ya no era porque falte ningún protocolo de Salud.

En cualquier caso, más de doscientas personas de varias nacionalidades han participado desde el último día de 2020 en esta fiesta, que fue denunciada por los vecinos de la zona sobre las 21.00 horas del mismo día 31 y que, según algunas fuentes, los organizadores querían alargar hasta el próximo lunes, 4 de enero.