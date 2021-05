Fiscalía cree que Cascos cargó al partido gastos personales de hasta 5.550 euros

La Fiscalía de Asturias considera que existen indicios suficientes de que el fundador de Foro y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, cargó a las cuentas del partido gastos personales por valor de 5.550 euros entre 2011 y 2017. El Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo la continuación de la causa abierta contra él por los trámites del procedimiento abreviado, que supondría el fin de la instrucción y, en el momento procesal oportuno, la formalización de la correspondiente acusación por un delito continuado de apropiación indebida, ha informado la Fiscalía del Principado de Asturias.

El procedimiento se inició por la querella interpuesta por el partido contra Álvarez-Cascos el pasado año por una serie de conductas y gastos, que posteriormente fueron ampliados por el partido. Según el informe presentado este jueves ante el órgano judicial, la Fiscalía ve indicios de que Álvarez-Cascos cargó al partido gastos relacionados con viajes, hoteles y restaurantes, pedidos de comida a domicilio, compras de zapatos y entradas para eventos culturales y deportivos.

La querella de Foro, realizada tras una auditoría externa, imputaba a Álvarez-Cascos la comisión de gastos injustificados a su nombre y de su familia estimados en 1,2 millones. Álvarez-Cascos justificó el pasado mes de marzo en sede judicial los gastos que facturó a Foro, el partido que fundó hace una década, con la actividad política desarrollada en la formación.

No obstante, la Fiscalía considera que "la justificación vertida por el investigado sobre estos consumos no es suficiente". A este respecto, matiza que el hecho de que puedan considerarse gastos residuales en comparación con el global de gastos que se le atribuían inicialmente "no los convierte en lógicos, aceptables e ínsitos a la actividad política, y constituyen un delito continuado de apropiación indebida".

En cuanto al resto de gastos denunciados por Foro, el fiscal, "tras la profusa instrucción practicada, considera que están relacionados con la práctica profesional del investigado".