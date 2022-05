La Fiscalía estudia dos denuncias contra Rufián (ERC) por revelación de secretos. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha incoado diligencias para estudiar dos denuncias presentadas contra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por un presunto delito de revelación de secretos oficiales a raíz de sus declaraciones tras la comisión de secretos oficiales la semana pasada. Fuentes fiscales han informado a Efe de la decisión adoptada por el fiscal de Sala jefe de lo Penal, José Javier Huete, que ha designado a un instructor, que ahora deberá decidir si propone diligencias de investigación o archiva las denuncias presentadas por Ciudadanos y por el sindicato Manos Limpias, que se han acumulado.

La incoación de diligencias no implica la apertura de una investigación, según precisan las fuentes consultadas, sino que es un acto de "mero trámite" que se realiza con todas las denuncias que llegan a la Fiscalía, "independientemente de su contenido o del recorrido que pueda tener", y que no supone ninguna valoración sobre el fondo de las mismas. Tanto Ciudadanos como el citado sindicato presentaron sendas denuncias contra Rufián al considerar que podría haber incumplido la ley de secretos oficiales con las declaraciones que realizó a los medios de comunicación tras participar en la comisión de secretos oficiales del Congreso donde comparecía la exdirectora del CNI, Paz Esteban. Según indicaba el escrito de Ciudadanos, Rufián habría planteado que la incursión en los teléfonos del resto de los investigados, que no contaron con aval judicial, a los que no pinchó el CNI, podría tener dos orígenes: o bien una potencia extranjera, o bien "organismos descontrolados" del propio Estado español.