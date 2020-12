"No se han arrepentido": La Fiscalía se opone al indulto de los presos del procés

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado esta misma mañana en contra de indultar a los presos del 'procés', según confirman a este diario fuentes del órgano que dirige Dolores Delgado. El Ministerio Público ha presentado los informes correspondientes ante la Sala de lo Penal del alto tribunal en relación a esta medida de gracia que se solicitó para los doce condenados en octubre del pasado año por los delitos de sedición y malversación de caudales público. De acuerdo con los mismos, la medida del indulto no podría prosperar en tanto "no han mostrado arrepentimiento alguno" y tampoco han reconocido "el carácter delictivo" de los hechos ocurridos hace poco más de tres años.

De este modo, los cuatro fiscales del juicio que acogió el alto tribunal (Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno) firman un total de 12 documentos que son preceptivos aunque no vinculantes. Se trata de un material que recaba el Ministerio de Justicia, junto con el criterio de la Sala, de la Abogacía General del Estado y de Instituciones penitenciarias antes de emitir su dictamen. Los cuatro fiscales del Sala del alto tribunal, que pedían para los acusados condenas por delito de rebelión, resuelven una a una las peticiones. Así, en lo que respecta al exvicepresidente del Govern catalán Oriol Junqueras, destacan que el informe es "totalmente desfavorable" y que no aprecian razones de Justicia para respaldar esta medida de gracia.

El arrepentimiento es uno de los condicionantes que inclinan la balanza a la concesión de esta medida que otorga el Rey en última instancia y que se autoriza para casos muy excepcionales. Sobre este punto, los cuatro fiscales explican que deben argumentarse motivos de índole particular en la petición del indulto y no apelar a la "necesidad de restaurar la convivencia" en Cataluña. "Conviene precisar que no es un instrumento en abstracto. No se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales, y que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general", explican en sus informes a los que ha tenido acceso La Información.

La valoración del Ministerio Público se produce apenas semanas después de que el alto tribunal revocara el tercer grado que concedió la Generalitat de Cataluña a los nueve presos del procés. La Sala que preside el magistrado Manuel Marchena consideró que se trataba de una medida prematura y que se necesitaba más tiempo para evaluar la conducta de los internos antes de aplicarles el artículo el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.