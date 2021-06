Moncloa ha conformado en el edificio de Semillas, la considerada 'ala oeste' de la sede de la Presidencia del Gobierno, un nuevo núcleo de poder económico. Un equipo clave para lo que queda de legislatura y que va a jugar un papel esencial. Se trata de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el departamento que se va a encargar de fiscalizar los proyectos que van a dar acceso a los 150.000 millones de los fondos europeos. Para dirigirla el gabinete de Pedro Sánchez ha elegido a un ex de la Airef y ha dado el visto bueno para conformar una plantilla con hasta quince cargos de confianza, elegidos entre profesionales del entorno gubernamental, que van a ir completando el equipo.

"La Unidad" fue, por ejemplo, la encargada de apretar el botón de 'enviar' la tarde del pasado 30 de abril y remitir a Bruselas el Plan de Recuperación español, el documento con 30 componentes, aún sin cerrar, que Ursula Von der Leyen validó hace dos semanas en la sede de Red Eléctrica en presencia del propio Sánchez. La misión de este equipo para por coordinar la comunicación con la Comisión Europea de los proyectos que van a ser candidatos a recibir el 'maná' comunitario. La conformación de esta unidad no ha estado exenta de polémica ya que el PP lleva meses reclamando al Gobierno designar a una oficina independiente que, como en el caso de Italia, con el exconsejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, al frente, lidere la reconstrucción económica del país. .

El Gobierno decidió encardinar a Presidencia el diseño, ejecución y fiscalización de esta unidad de seguimiento los fondos europeos. En concreto, depende del Departamento de Asuntos Económicos y G20, que pasó hace unos meses de dirección general a Secretaría General. Fue una decisión del presidente y de Iván Redondo, su jefe de gabinete. De esta forma, de su responsable, Manuel de la Rocha, conocido como 'Mr. Plan de Reconstrucción' y mano derecha del jefe del Ejecutivo en toda la negociación del dinero comunitario, dependen en este momento tres departamentos: la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras, la Unidad de Políticas Sociolaborales y la citada Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es una subdirección general.

En la Unidad trabajarán hasta quince cargos, además del máximo responsable y su secretaria. Según explica el Gobierno, podrá estar conformada por hasta ocho asesores, cuatro consejeros y dos directores de programas. El personal se va a ir designando a medida que avance la legislatura y, por tanto, avance el Plan de Recuperación y sus reformas. Algunos van a ser trabajadores eventuales del Gobierno, elegidos mediante el procedimiento de libre designación, y otros van a ser funcionarios. De momento, a día de hoy, el equipo está compuesto por ocho miembros.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya está en manos de la Comisión Europea.

Un placer aportar un granito de arena a un gran equipo dirigido por @MdelaRochaV pic.twitter.com/7XydTLP1wW — Santiago Fernández Muñoz (@Fernandezy69) April 30, 2021

Moncloa eligió a Santiago Fernández Muñoz como jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Geógrafo de profesión y profesor titular de Geografía Humana de la Universidad Carlos III de Madrid, Fernández ha sido analista de políticas públicas en la AIRef. En concreto, fue responsable del proyecto del 'spending review' sobre Infraestructuras, donde coincidió con el ministro José Luis Escrivá. También fue concejal de Urbanismo de Torrelodones, en Madrid, compartiendo partido, 'Vecinos por Torrelodones', con otros cargos del actual Gobierno, como Elena Biurrun, jefa de gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ángel Guirao, director de Comunicación del mismo departamento; y María Rosa Rivet, directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones. Se les conoce internamente en el Ejecutivo como "el clan de Torrelodones".

El nombramiento de Fernández Muñoz sí levantó, y sigue haciéndolo, alguna ampolla en el área económica del Gobierno, especialmente en los Ministerios de Economía y Hacienda, según explican fuentes del Ejecutivo. Consideran que Moncloa debería haber optado por un perfil de mayor trayectoria en el ámbito económico para un departamento 'core' de nueva creación que, si bien es cierto que no es de primer nivel, sí que será importante para el reparto de los fondos europeos. No entienden estas fuentes que la formación y recorrido de un cargo así no sea puramente económica. Los fondos europeos se reparten entre Moncloa, la Secretaría General de Fondos Europeos con Mercedes Caballero al frente y el equipo de Nadia Calviño en la Vicepresidencia segunda.

Mientras Moncloa va conformando este equipo para controlar los fondos europeos, otros departamentos económicos de Presidencia han sufrido bajas sensibles en las últimas semanas. Es el caso de las dimisiones del economista Víctor Echevarría, exjefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras del Departamento de Asuntos Económicos y G20 y número dos de facto de la 'war room económica' de Moncloa, y de Daniel Fuentes, hasta hace unas semanas responsable de información económica de la Secretaría de Estado de Comunicación. Sus puestos aún no han sido cubiertos. Laura Blanco, que fue número dos de Fuentes en Moncloa, acaba de incorporarse a Economía como responsable de comunicación de Nadia Calviño.

Los equipos del área económica del Ejecutivo siguen pendientes de la crisis de Gobierno que está deshojando Sánchez y que aún no tiene fecha concreta. La decisión final se encuentra en el presidente, que no ha dado pistas sobre unos cambios que algunas fuentes apuntan que podrían producirse a la vuelta del verano, en septiembre. Otros hablan de este mes de julio. El posible relevo de ministros como Calviño o el propio Escrivá podría abrir la puerta a nuevos encajes en diferentes departamentos.