Ribera anima a instalar paneles solares en viviendas para optar a los fondos UE

El Gobierno quiere aprovechar la llegada de los fondos europeos para impulsar el autoconsumo energético. Así se recoge en las primeras manifestaciones de interés que ha lanzado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico relativas al plan de impulso a las energías renovables. El objetivo es que los ciudadanos particulares o empresas opten a una parte de las ayudas comunitarias proyectando paneles fotovoltaicos o acometiendo una rehabilitación energética de los edificios. Con esta medida, además, el departamento que dirige Teresa Ribera quiere activar la participación social en la transición energética.

Transición Ecológica acaba de publicar una expresión de interés relativa a "comunidades energéticas". Estas manifestaciones son los marcos de trabajo generales a través de los que el Gobierno pide al sector privado su disposición y capacidad para optar a los 72.000 millones de los fondos europeos. Luego vendrán las convocatorias propiamente dichas, la concurrencia competitiva para elevar los proyectos a la ventanilla única en Bruselas y, por último, el desbloqueo del dinero.

"El derecho al acceso a la energía es otro eje fundamental del cambio de modelo energético; en este sentido, destacan el potencial de la rehabilitación energética de edificios y de los sistemas de autoconsumo – en particular el autoconsumo compartido - para mitigar las situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética, también mediante nuevos modelos en los que la ciudadanía se sitúa en el centro", defiende el ministerio en esta manifestación de interés abierta hasta el próximo 26 de febrero. Y añade: "La transición hacia un modelo basado en las energías renovables permite democratizar el sistema energético y ofrece nuevas oportunidades a la ciudadanía, las corporaciones y las entidades locales, quienes en el modelo convencional eran solo consumidoras y hoy pueden ser agentes proactivos".

Es decir, los particulares, esencialmente, que impulsen instalaciones de energía renovable podrán optar a recibir el maná comunitario. Transición Ecológica identifica, en concreto, una serie de proyectos relacionados con la "producción eléctrica con energía renovable", tanto para autoconsumo o para entrega a red, la "producción de calor y/o frío con energía renovable", la "eficiencia energética" o los "servicios de movilidad sostenible o recarga para vehículos eléctricos".

El Ministerio de Industria, de forma paralela al de Transición Ecológica, también ha puesto en marcha su propia manifestación de interés sobre esta materia destinada a las empresas. Lleva por título "Expresión de interés para identificar mecanismos para el impulso de las energías renovables como palanca de recuperación", estará abierta también hasta el 26 de febrero y busca identificar proyectos de las compañías para apostar por el autoconsumo y generación energética. Los empresarios interesados, por ejemplo, en instalar paneles solares en sus naves para generar su propia energía tienen aquí una ventana de oportunidad.

El objetivo de estas manifestaciones de interés servirá al Gobierno para elaborar las "líneas estratégicas de actuación" para la posterior "valoración o selección de los proyectos candidatos. "La participación en esta convocatoria -se puede leer en los ocho documentos que ya se han publicitado sobre los fondos europeos- permite contribuir a aportar una visión más amplia y plural para que el diseño de las líneas [de ayudas] pueda tener en cuenta la diversidad y características de los posibles proyectos y líneas de actuación". El Gobierno admite, en este sentido, que necesita a las empresas privadas para adaptar las convocatorias de las ayudas que vienen.

En alguna de ellas, incluso, el Gobierno ha exigido un 'estriptis financiero' a las empresas interesadas en captar el dinero de los fondos europeos 'Next Generation'. En concreto, en la manifestación de interés sobre hidrógeno renovable, que ha generado un gran interés en el sector privado, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó a las compañías promotoras de los proyectos candidatos los estados financieros de los últimos tres años, incluyendo la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance.

Un detalle importante es que la no presentación de una empresa a una de estas expresiones de interés no limitará la posibilidad de acceder a las futuras convocatorias de ayudas. Es decir, "la participación no supone la elegibilidad de ningún proyecto específico ni genera ningún derecho al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la Administración para la consecución de los objetivos propuestos, ni ninguna obligación a la Administración". Sirven, por tanto, como meras fotografías del apetito inversor.

De los 72.000 millones de los fondos europeos el Gobierno ha comprometido 26.600 a la descarbonización y a la transición ecológica. En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica centrará las ayudas en tres proyectos: el mencionado impulso del autoconsumo, la movilidad eléctrica y las actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes.