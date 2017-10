Fracasa la negociación entre PP y PSOE para eliminar el control de TV3 en el 155

PP y PSOE no han alcanzado un acuerdo para eliminar de las medidas de intervención de la autonomía catalana al amparo del artículo 155 el control sobre los medios de comunicación públicos catalanes, han anunciado fuentes socialistas.



El PSOE pedirá por tanto que se someta a votación este viernes en el Senado la enmienda que presentaron en sus términos originales, y que pedía que el control sobre TV3, Catalunya Radio y la Agencia Catalana de Noticias lo ejerciera el Parlament, y no el Gobierno de Mariano Rajoy.



El PSOE defiende que "la radio y televisión públicas no deben depender del gobierno de turno, sino del parlamento para garantizar la pluralidad e independencia".

Por La Información MIRA TAMBIÉN Margarita Robles pide modular el control de TV3: "Los medios son sagrados"