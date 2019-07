Fracaso a tres bandas y 'pleno fantasma' en Madrid: PP-Cs-Vox no logran pactar

La posibilidad de unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid suma hoy enteros. En la tarde de ayer, los tres partidos de centro-derecha, PP, Ciudadanos y Vox, volvían a fracasar en su intento por pactar la investidura de la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso. Salvo sorpresa de última hora. el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, pilotará esta mañana un 'pleno fantasma' en el que nada se decidirá pero en el que se activará la cuenta atrás para volver a poner las urnas en dos meses.

La fracasada reunión a tres bandas de la tarde de ayer solo tuvo una vencedora pírrica: la líder de Vox, Rocío Monasterio, que 'robó' una fotografía flanqueada a su izquierda por Ignacio Aguado (Cs) e Isabel Díaz Ayuso (PP), a su derecha, y se sentó con ambos en la misma mesa.

Monasterio tiene la foto pero Madrid no tendrá presidenta. Aguado se lamentaba del bloqueo y cargaba contra la formación de Santiago Abascal. "No he sido capaz de convencer a la señora Monasterio de que no bloqueara a Ayuso. Mañana se celebrará simplemente un pleno instrumental. Habrá que ponerse a trabajar y lo más probable es que en los próximos días se sepa que iremos a elecciones en septiembre. Hemos trabajado duro y hemos hecho lo que estaba en nuestra mano".

Claro, que la lluvia va por barrios. Monasterio salió de la reunión satisfecha de los avances conseguidos, que no se tradujeron en acuerdos. "Lo más importante era sentarse a hablar. Era el paso fundamental para llegar a un acuerdo; se empieza un camino. Hay un mes de julio largo... Siempre estaremos (en verano) dispuestos a reunirnos", decía Monasterio. Y sentenciaba: "He visto la reunión muy bien y como un muy buen primer paso", pero de apoyar a Ayuso en una posible investidura, nada de nada.

Monasterio se ha limitado a decir que en los próximos encuentros, si los hay antes de septiembre, reclamarán "un mínimo común denominador" entre los tres partidos que permita investir a Ayuso.

PP y Cs han firmado en las últimas horas un documento de 155 puntos en el que se traza la hoja de ruta de un gobierno de coalición, que tendrá que esperar a la vista del fracaso en las negociaciones. El documento ha sido hecho a espaldas de Vox pero en el mismo el PP ha 'colado' nueve de los diez puntos que el partido de extrema derecha exigía para apoyar una investidura.

La negativa de Vox a apoyar el acuerdo PP-Cs pone en alto riesgo la investidura en septiembre, aunque nadie descarta que durante el verano puedan acercarse posiciones y que Cs pueda finalmente hacer guiños a Vox; o que sea Vox quien afloje en sus pretensiones.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, confía en que la semana próxima su partido pueda cerrar acuerdos con Cs y Vox para la investidura de Ayuso como presidenta de Madrid y la de Fernando López Miras en la Región de Murcia, tras haberse reunido en el Congreso con Santiago Abascal, informa EFE.