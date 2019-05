Fran Rivera y sus polémicas palabras del vídeo sexual de la trabajadora de Iveco

Las últimas declaraciones de Fran Rivera sobre el vídeo sexual de una trabajadora de Iveco que ha acabado con el suicidio de esta madre de dos hijos tras correr como la pólvora por los móviles de sus compañeros han generado un revuelo en las redes sociales. El colaborador de 'Espejo Público' ha revelado que a su hija mayor le da como consejo "que no se pueden mandar vídeos de este tipo". A continuación ha dejado claro que en el caso de Veronica "no es culpable sino una víctima" para a continuación asegurar que "no es de hombre hacer viral un vídeo así pero los hombres, y soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".

Desde ese momento las redes sociales se han llenado de mensajes de repulsa para sus palabras. El torero ha llamado "malnacido" al que haya distribuido el vídeo para "ponerse medallitas" para acabar diciendo que es un "asqueroso" y una "sabandija de hombre".

El vídeo, del que ahora muchos de los trabajadores de la empresa aseguran que no han visto, se grabó hace cinco años pero ha sido hace dos semanas cuando vio la luz entre los compañeros de la mujer de 32 años. Ahora, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidió este miércoles iniciar actuaciones de oficio en el caso de la mujer que se suicidó después de que se difundiera entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido íntimo.

La actuación de oficio está motivada por "la posible difusión sin consentimiento" del vídeo de contenido sexual, en el que aparece la mujer, que se suicidó el pasado 25 de mayo, según han indicado a Efe fuentes de la Agencia de Protección de Datos.

La AEPD no es la única interesada en el caso, pues la fiscal de la Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha ordenado también la apertura de diligencias informativas y ha pedido a la Policía un informe sobre las circunstancias que rodearon el suicidio para determinar si hay actuaciones de relevancia penal.