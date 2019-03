Un enviado de Sánchez intentó negociar con la familia Franco la exhumación

Un enviado de Pedro Sánchez (cuyo nombre no ha trascendido) ha intentado negociar hasta esta misma semana la exhumación de Francisco Franco y la posterior inhumación de los restos del dictador. Moncloa confirma contactos con los nietos pero asegura que la familia se ha negado a aceptar cualquier acuerdo con el Gobierno socialista. El Ejecutivo continuará así con su proyecto que está sufriendo retrasos respecto a las fechas previstas.

Fuentes gubernamentales explican que el acuerdo no ha sido posible pese a los intentos de buscar una solución de común acuerdo. Los detalles, adelantados por eldiario.es, no son menores ya que el Gobierno de Sánchez aún no ha comunicado dónde prevé llevar los restos de Franco una vez los exhume del Valle de los Caídos.

"Reiteramos que el propósito del Gobierno es dar todas las garantías a las partes, respetando como no puede ser de otro modo todos los plazos administrativos y judiciales que procedan en cada momento", insisten las fuentes del equipo de Sánchez.

"Queremos recordar que la exhumación de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos es una decisión acordada por mayoría en el Congreso y emprendida por este Gobierno, en cumplimiento de dicho acuerdo y de la Ley de Memoria Histórica", añaden.

Un docena de demandas para demorar la exhumación

La disputa, por tanto, se dirimirá en los tribunales. Moncloa ya ha lanzado la voz de alarma por la oleada de demandas que la familia Franco ha interpuesto contra la exhumación de los restos del dictador, nada menos que doce distintas, puestas en varios juzgados y por personas diferentes. A juicio del Gobierno de Sánchez se trata de "un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático". Hasta la fecha, todas las demandas tienen idéntica fundamentación, reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco.

"De esas doce demandas -argumentan-, en siete se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes en las que ni siquiera se ha escuchado a la otra parte. Estamos convencidos de que, tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el Juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo", añaden desde el equipo de Pedro Sánchez.

"La finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante", explican fuentes gubernamentales.