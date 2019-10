La superproducción 'a lo Spielberg' de Moncloa sobre la exhumación de Franco

Quedan menos de 24 horas para que los restos del dictador Franco salgan del Valle de los Caídos destino a Mingorrubio. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a conocer un vídeo en el que muestra los preparativos al milímetro que se han llevado a cabo durante toda esta semana para proceder a la exhumación. El documento audiovisual que ve la luz muestra a los altos cargos de Moncloa que han organizado todos los preparativos para que en menos de una hora el cuerpo del dictador salga de la basílica camino del helicóptero que aterrizará junto al cementerio de El Pardo.

En las imágenes se observa la visita al Valle de los Caídos de Félix Bolaños, secretario general de Presidencia del Gobierno y máximo responsable del operativo. Junto a el se encuentra Antonio Hidalgo, subsecretario de Presidencia y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de comunicación. El vídeo está grabado en la explanada principal del Valle, frente a la basílica y no se muestra en ningún momento el interior del templo en el que mañana 22 familiares del dictador así como representantes del Gobierno serán testigos de la salida de Franco del cementerio de Cuelgamuros.

En el vídeo también se puede observar cómo despega el helicóptero SuperPuma del Ejército del Aire que trasladará los restos de Franco en menos de quince minutos, si las condiciones meteorológicas acompañan, hasta un helipuerto cerca del su destino, la cripta en la que ya descansa su mujer Carmen Polo.

Los agentes de la Guardia Civil y los responsables de Patrimonio explican a los altos cargos de Moncloa cómo se procederá a todo el operativo que está previsto no dure más de una hora, si no falla nada. Ante cualquier imprevisto hay dos helicópteros y dos coches fúnebres.

El simulacro se efectuó con condiciones climatológicas peores a las que se van a producir mañana. Llovía aguanieve y, aún así, nada falló. Fue un chequeo general de los equipos y un análisis de las distintas situaciones que se pudieran producir. Si nada falla en apenas 60 minutos Franco será exhumado del Valle de los Caídos. Pero todo dependerá de la losa, de que su extracción no genere ningún problema y, sobre todo, de cómo se encuentren los restos, apunta las fuentes consultadas.

Así será la exhumación

Exhumar a Franco del Valle de los Caídos va a tener un coste. En concreto, el Gobierno va a gastar 63.061,40 euros. Moncloa ha tenido que contratar a operario, maquinaria, una funeraria, a un forense... Todo será un 'súper acto' que ha organizado Presidencia y al que se espera que acudan cientos de periodistas, tanto españoles como extranjeros.

La 'operación exhumación' arrancará mañana a las 10:30 en punto. Accederán a la basílica únicamente 22 familiares de Franco junto a la ministra de justicia, Dolores Delgado, que ejercerá de notaria mayor del reino, el propio Bolaños, Hidalgo, los operarios encargados de levantar la losa y un forense. Ellos podrán estar en el interior del templo en este momento y deberán pasar por un escáner y un detector de metales. Nada de móviles.

El punto central será la actual tumba de Franco. Ahí se colocará una carpa techada para evitar que se grabe cualquier escena. La Guardia Civil lleva varios días haciendo barridos en la basílica para evitar que se grabe algo. En la carpa estarán únicamente uno de los nietos del dictador, Cristóbal, otro familiar aún por determinar, la ministra Delgado, Bolaños, Hidalgo y los operarios.

Mira también División de opiniones para exhumar a Franco: solo la mitad del PSOE lo apoya

Cuando los operarios levanten la lápida de 1.500 kilos para efectuar la exhumación hay varias opciones contempladas. Lo normal es que el ataúd esté en buenas condiciones ya fue Franco fue enterrado en un féretro dentro de una estructura de zinc sellada. Alrededor se colocó hormigón y plomo, por lo que no debería haber sufrido mucho desgaste. Lo normal sería no tocar esa estructura de cinc e introducirla directamente en un nuevo ataúd para el traslado. Pero no se descarta ninguna opción en relación al estado de conservación de los restos.

​Una vez extraído el ataúd, en la misma basílica se procederá a una bendición. La hará el prior Cantera, el superior del Valle de los Caídos. Esta decisión se ha tomado a petición de la familia. No habrá ningún monje más.

​El féretro pasará en ese momento a los familiares. Lo sacarán a hombros desde el presbiterio de la basílica, en el altar mayor, hasta el coche fúnebre. Lo llevarán a la explanada para introducirlo en el vehículo situado en la explanada del Valle de los Caídos. Desde allí lo llevarán al helicóptero, situado a unos centenares de metros. Todo ello sin honores ni banderas.

Moncloa tiene dos helicópteros preparados, dos aparatos del Grupo 45 del Ejército del Aire, los mismos que trasladan a Sanchez, que también han participado en el simulacro. El plan A es llevar los restos de Franco por el aire, pero si hay niebla y viento puede cancelarse. Todo dependerá de las condiciones climatológicas del momento. La previsión es que se pueda hacer así y se evite el traslado por carretera.

En el helicóptero viajarán, junto a los restos del dictador, la ministra Delgado y Francis Franco. También irá otra autoridad. El traslado durará entre 10 y 15 minutos hasta Mingorrubio. Los familiares de Franco se trasladarán por carretera durante 30-40 minutos.

Una vez en Mingorrubio, los familiares procederán a la inhumación en el panteón de la familia Franco. Estarán las mismas 22 personas que pueden acceder a la Basílica. Habrá una misa oficiada por el prior Cantera y el hijo sacerdote de Tejero, el protagonista el golpe de Estado del 23-F. También se evitarán cámaras y móviles. Y el Gobierno ha dado vía libre para que aquí, en la intimidad, se puedan usar símbolos y banderas. No permitirá el enaltecimiento. Aquí finalizará la actuación del Gobierno.