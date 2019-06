Las 11 frases más controvertidas de Otegi en la entrevista de TVE

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha sido entrevistado este miércoles por la noche en el canal 24h de TVE durante casi 40 minutos. La entrevista, que ya traía polémica antes siquiera de haber comenzado, debido a las críticas de partidos como el PP, Ciudadanos y Vox y de agrupaciones de víctimas del terrorismo, quienes acusaban a la cadena pública de "blanquear" a la izquierda abertzale.

A lo largo de esos casi 40 minutos de entrevista, el miembro de la formación abertzale dejó algunas frases que han generado controversia, polémica y críticas a partes iguales. Las intervenciones de Otegi en televisión suelen venir acompañadas de una cascada de críticas y acusaciones por parte de partidos políticos y asociaciones de víctimas del terrorismo.

"Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer".

"Cuando se habla de las víctimas habrá que hablar de todas. Hay gente que sigue pensando que estirar el chicle del pasado le da réditos electorales".

Preguntado sobre si acudirá al acto de condena del terrorismo: "Mañana no estaremos en el acto pero sí en el minuto de silencio. No tiene en cuenta todas las verdades y todas las justicias. (...) Porque a diferencia de otros, nosotros respetamos a las víctimas pero a todas víctimas. No consideramos este acto como un acto integral. Porque este acto no nos integra."

Preguntado sobre si condena el terrorismo de ETA: "Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en este país. Me parece más significativo"

"Soy uno de los pocos europeos absuelto por el Tribunal de Estrasburgo".

"A mí me gustaría que Felipe González, alguna vez diga que era la "X" del GAL".

"Tengo guardadas mis actas de mis negociaciones con el PP en el pasado, que las puedo hacer públicas en cualquier momento. El PSOE, de negociar con Bildu no haría nada que no hubiera hecho el PP en el pasado".

Sobre la investidura de Pedro Sánchez: "No vamos a permitir el acceso de la extrema derecha al gobierno del estado español. Nuestra posición es: no bloqueo, no cheques en blanco".

"Yo me atribuyo humildemente ser una persona que ha contribuido a la desaparición de la violencia".

"Nunca me he alegrado por el sufrimiento de las víctimas".