El futbolista Sisto burla la alarma y viaja 3.000 kilómetros en coche a Dinamarca

El futbolista danés Pione Sisto, delantero del RC Celta, se ha sumado a la lista de ciudadanos que se están saltando las recomendaciones oficiales derivadas del estado de alarma y abandonó el confinamiento de Vigo sin permiso de su club y recorrió casi 3.000 kilómetros en coche hasta Dinamarca, para quedarse allí mientras dure la pandemia del COVID-19.

Sisto se saltó así las normas impuestas por las autoridades sanitarias tras el decreto del estado de alarma, según informó este viernes 'Deportes COPE' en el tramo local de Vigo. Se suma también a otros futbolistas, como el delantero del Real Madrid, Luka Jovic, quien viajó a su país natal, Serbia, para estar con su familia ya con la cuarentena en marcha.

De forma unilateral, y debido a la imposibilidad de viajar en avión por las restricciones de fronteras, Sisto puso rumbo a Dinamarca en su propio coche. Y con ello, además, se arriesgó a que el Celta le abra un expediente disciplinario, según informa Ep.

Del mismo modo, esta indisciplina se produce en un momento en que los grandes equipos de LaLiga están anunciando duras medidas de regulación de empleo y pago de salarios en sus plantillas. Hasta el momento, se sabe que tres equipos de la máxima categoría, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Espanyol, han abierto el proceso para un ERTE a todos sus empleados, incluidos los futbolistas.

Todo ello, porque no parece que exista fecha cercana de reanudación del campeonato liguero, o de cualquier otro tipo, dadas las circunstancias de emergencia que atraviesa no solo España sino todo el continente europeo. De hecho, tanto LaLiga como la RFEF tienen claro que hasta que exista el mínimo riesgo el fútbol no va a volver.