Galán ante el juez: "Jamás he visto a Villarejo, ni he sabido de su existencia".

El pasado 20 de enero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se enfrentó a su declaración como imputado por la contratación de las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Jamás lo he visto, jamás he conocido de su existencia hasta que en los medios de comunicación salió en esa vídeo, que sale por todas partes, llegando a no sé qué juzgado y empezó a aparecer en todas partes", contestó rotundamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras ser preguntado por su posible relación con el expolicía, según se recoge en la transcripción de la comparecencia, a la que ha tenido acceso La Información.

Esta afirmación tenía lugar prácticamente al inicio de su declaración, después de hacer un repaso de su trayectoria profesional pasando por Airtel -que posteriormente se transformó en Vodafone- hasta llegar a 2001 cuando entró en Iberdrola. "No lo he conocido, no lo he visto nunca, no he hablado jamás con él y no he tenido más que conocimiento por los medios de comunicación", continuó diciendo Sánchez Galán para dejar claro desde un principio que él no tenía nada que ver con los servicios que desde la eléctrica se abonaron al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo.

Así, tras también apuntar que el exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, uno de los principales imputados en este procedimiento por llevar a cabo la contratación el agente encubierto, no dependía directamente de él, el máximo responsable de eléctrica destacó que si no tenía ningún tipo de conocimiento del comisario, que entonces se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional -de ahí la presunta comisión de un delito de cohecho-, "con menos motivo" sabía cuál era su empresa. Un argumento que justificó al señalar que la compañía que dirige es una sociedad con "19.000 proveedores" que "emplean a 400.000 persona en el mundo". "Obviamente, conocer las 19.000 empresas que trabajan para Iberdrola es técnicamente imposible y conocer a las personas que trabajan en estas empresas sería mucho más difícil".