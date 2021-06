Galán se muestra "encantado" de poder dar su versión de los hechos ante el juez

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha mostrado "encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora", tras su imputación por los contratos con el excomisario José Manuel Villarejo, después de que no se haya "dejado personar" a la compañía en el caso. En su participación en el 'Foro Tendencias 2022' organizado por 'El País', Galán reconoció que la imputación "no es una situación agradable", pero subrayó que le dará la oportunidad de ir a contar "su versión" después de "tres años enterándonos de las noticias por los medios de comunicación".

El directivo respondía así por primera vez a la noticia de la imputación por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, junto a otros tres directivos de la compañía -el 'número dos' y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo-, por un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.

El presidente de Iberdrola lamentó que el grupo no haya podido tener en este periodo acceso a la información, a pesar de que intentó personarse en la causa "sin éxito". Por ello, recordó que hace un mes el consejo de administración de la energética, "un poco ya cansado", acordó poner a disposición del juez a todos sus miembros, incluido él mismo, para "contar su verdad", ya que "no tenemos ninguna información fehaciente sobre el expediente".

"Investigue lo que quiera y lo que están diciendo y déjeme que le cuente mi versión. Estoy encantado de que podamos ir a contar todos y cada uno de nosotros nuestra versión. La versión ahora mismo es la que tenemos por los medios de comunicación. Estoy encantando de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora, ya que no nos han dejado personar", proclamó.

Además, a pesar de la noticia de su imputación, Galán aseguró que sigue "trabajando, trabajando y trabajando" para sacar adelante el plan estratégico del grupo, que prevé unas inversiones de 75.000 millones de euros hasta 2025, de los cuales unos 17.000 millones de euros serán este año. "Hay cientos de proyectos y recursos que hay que captar en el mercado y mi trabajo es que eso se pueda realizar", dijo.