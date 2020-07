Galicia amplía la mascarilla obligatoria a los bares: solo se retirará al consumir

Las comunidades se acogen a las mascarillas para poder evitar una segunda oleada de contagios de coronavirus. Todas las regiones, menos Madrid y Canarias, han establecido la obligación de usar esta protección en los espacios públicos aunque se mantenga la distancia de seguridad, la última ha sido la Comunidad Valenciana, y Galicia ha ido un paso más allá al ampliar la obligación de llevarla en bares y restaurantes. La Xunta requerirá que este elemento se emplee y solo se podrá retirar "en el momento específico del consumo". Deberá volver a colocarse el resto del tiempo que se permanezca en estos locales o en sus terrazas.

La novedad que ha aprobado Galicia se ha publicado en en la resolución de la Consellería de Sanidade publicada este sábado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que concreta las medidas anunciadas este viernes por el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, que avanzó que la mascarilla será obligatoria en Galicia en todo momento, salvo algunas excepciones, como el momento preciso del consumo en locales de hostelería.

Las medidas entrarán en vigor este domingo, de acuerdo con DOG, que especifica que la mascarilla pasa a ser obligatoria en todo momento para los mayores de seis años cuando se esté en la vía pública y espacios al aire libre y también en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, incluso en el caso de que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Hasta el momento, si las personas se podía situar con esta separación, se podía prescindir de la mascarilla.

El texto justifica que el uso generalizado de la mascarilla está demostrando ser "una de las medidas más eficaces" para prevenir la transmisión de la COVID-19, por lo que "resulta necesario reforzar su utilización" para evitar, "especialmente, que las personas asintomáticas que no conocen su condición de portadoras de la infección" contagien a otras.

La resolución recuerda que este elemento debe ir correctamente colocado y cubrir una parte del tabique nasal y hasta la barbilla, incluida. No podrá tener una válvula exhalatoria, salvo para el caso de profesionales para los que se recomiende este tipo de mascarilla.

Las excepciones a la obligación de su uso son, además del consumo en bares y restaurantes, los casos de personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que se pueda ver agravada con su utilización o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no tengan autonomía para retirarse este elemento o que presenten alteraciones de conducta que hagan "inviable" llevarla puesta. Tampoco será necesario llevar mascarilla cuando en un mismo turismo todas las personas a bordo sean convivientes o en los cuartos de alojamientos turísticos o camarotes de barcos cuando solo se encuentren en el interior las personas que se alojan en los mismos.

En las playas y piscinas no será necesario este elemento en el momento del baño o si se permanece en un espacio determinado, sin desplazarse, y "siempre que se pueda garantizar" la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes. No obstante, "será obligatorio el uso de mascarilla para los accesos, desplazamientos y paseos" en estos espacios.

Quienes hagan deporte individual al aire libre pueden también prescindir de la mascarilla "exclusivamente durante la práctica deportiva" y siempre que, si coinciden con otras personas, se pueda garantizar una distancia de dos metros de separación. Si la actividad es en centros deportivos también ha de mantenerse la distancia y retirarse este elemento de protección solo durante el ejercicio y de acuerdo con el protocolo específico para la instalación. La resolución recoge también que se puede estar sin mascarilla en "supuestos de fuerza mayor", en "situación de necesidad" o cuando su uso resulte incompatible con la actividad que se esté realizando por su propia naturaleza.

Recomendación de mascarillas en casa

El texto publicado en el DOG incluye también la recomendación de que las personas que coincidan en espacios privados, como un domicilio particular, sean abiertos o cerrados, usen mascarilla "en el caso de reuniones o de posible confluencia de personas no convivientes", aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.

Por otra parte, "queda expresamente prohibido" el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, parques y plazas u otros lugares de tránsito público, lo que se conoce como botellón.

El motivo son "los riesgos que presenta para la salud pública", relacionados con la aglomeración "incontrolada" de personas y la "ausencia o relajación de medidas de seguridad y de distanciamiento social". La resolución indica que la administración local será la encargada de "adoptar las medidas oportunas" para evitar botellones.

Valencia se suma a la obligación en espacios públicos

La Conselleria de Sanidad Universal ha anunciado la obligatoriedad del uso de mascarillas en la Comunidad Valenciana, aunque haya distancia interpersonal, a partir de este sábado, tras cuadruplicarse esta semana el número de casos de coronavirus en la franja de edad entre los 20 y 40 años. La medida no se aplicará en playas y piscinas.

Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, este sábado en una rueda de prensa, en la que ha explicado que hay actualmente 20 brotes de coronavirus activos en la Comunidad Valenciana

y ha apuntado especialmente a la población joven y a fiestas y reuniones privadas con amigos y locales de ocio nocturno, una situación que ha obligado a tomar "medidas contundentes", ha señalado.

La Generalitat establece a partir de este sábado e uso obligatorio de las mascarillas, independientemente de que además se guarde la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio, "en todo momento en la vía pública", en espacios al aire libre, espacios cerrados de uso público o abiertos al público. "No es que haya una alternativa, mascarilla o distancia, es que tendrá que haber distanciamiento y mascarillas", ha puntualizado.

También ha recalcado que su uso "se recomienda también" en espacios privados, abiertos o cerrados, "cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia interpersonal".

La obligatoriedad, ha detallado, no afectará a playas, piscinas o espacios de naturaleza, como tampoco se exigirá a personas con enfermedades o problemas respiratorios que puedan agravarse con el uso de mascarillas, así como en otros casos de dependencia o discapacidad.

La obligación del uso de las mascarillas, ha recalcado Barceló, "se refiere a las higiénicas y quirúrgicas" e incide en su "uso adecuado, desde el tabique nasal hasta barbilla incluida". También ha insistido en el uso de mascarillas en terrazas y restauración cuando no se esté consumiendo. "El hecho de sentarnos en una mesa en una terraza no quiere decir que debamos desprotegernos", ha subrayado.