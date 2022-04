Gamarra marca distancias con Vox: "El PP no piensa en convivir con otros". 

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, marcas distancias con los de Abascal y asegura que no tiene "nada que ver con Vox" por eso -añade- milita en el PP y defiende este proyecto. Así, continúa, "yo soy una mujer que cree en el estado de las autonomías, que cree en Europa y que además trabaja y defiende un proyecto liberal, en el que cabe muchísima más gente y en el que además me gusta que participe gente que no piensa como yo". Además, ha añadido, en el PP "no tenemos que estar pensando en convivir con otros. Pensamos en un proyecto de mayorías en el que españoles muy diferentes que no están conformes con cómo marcha este país en estos momentos y cómo gobierna el Gobierno que tenemos deciden aglutinar esa mayoría suficiente, abierta, en la que podamos coincidir y cambiar el sino de nuestro país sin resignarnos. Es el camino".

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a diario 'La Rioja' y recogida por Europa Press. En ella, ha remarcado que "nuestra líneas rojas están muy claras. Es nuestro proyecto político, es la Constitución, son los principios del partido a los que nunca hemos renunciado ni vamos a renunciar". Preguntada además sobre en qué se diferencia el PP de Feijóo del de Casado, Gamarra ha afirmado que "el PP siempre es el PP". En este punto, explica, "el punto que marca siempre las etapas son los congresos. Acabamos de salir de uno, en Sevilla, que era muy complicado pero en el que demostramos la fortaleza que tiene el PP".

De igual forma ha indicado que "España necesita una alternativa y aquí estamos para ofrecérsela y, a partir de ahí, no mirar hacia atrás sino mirar hacia adelante". Sobre la posibilidad de más pactos de Estado con el gobierno de Sánchez, Gamarra ha asegurado que el PP "está cerca de los problemas de los españoles. España tiene un gran problema que se llama inflación (...) lo que hace el PP es plantear propuestas y además como proyecto abierto, que se plantea al Gobierno para que lo haga suyo y, sobre todo, lograr soluciones".

"Estamos a la altura de las circunstancias y lo hemos demostrado en los últimos dos meses. Ante la guerra de Ucrania, y con un gobierno dividido y roto, el PP está ahí apoyando al presidente, mucho más que sus propios compañeros en el Consejo de Ministros". Pero -añade- "los acuerdos no son cheques en blanco y las conversaciones tienen que versar sobre las prioridades que tienen los españoles, no sobre las prioridades que tenga un gobierno por cuestiones internas, que son cosas muy distintas.

También se ha referido la secretaria general del PP a las escuchas a líderes independentistas y a si Pedro Sánchez debería explicarse en el Parlamento, en este sentido ha afirmado que "tengo la palabra del Gobierno de que se actúa conforme al estado de derecho, si yo no tengo pruebas, no voy a acusar absolutamente a nadie sino que defenderé al estado por que sí somos un partido de Estado y un partido de Gobierno y en esa línea, hay una comisión de Fondos Reservados en las que se podría dar perfectamente cuenta si estuviera constituida".

El Congreso de La Rioja, todavía sin fecha

Finalmente, y acerca de si Gamarra podría proponerse para la presidencia del PP riojano, asegura que eso es "irrelevante". Además, ha afirmado, que el Congreso regional todavía no tiene fecha. En ello, abunda, "en lo que caemos es en pensar en dónde tiene que estar cada uno y aquí tenemos que trascender todo eso y superarlo para darles las respuesta que necesitan y merecen los riojanos. Y eso nos trasciende a cada uno de nosotros en lo personal".

Además, aspira a la unidad para que se llegue al Congreso regional con una sola lista: "trabajaré para que eso sea así". "Hay que hacer que sea posible (una sola lista) entre todos. Todos tenemos una responsabilidad para que eso sea así y todos debemos trabajar en ese camino. Porque lo único importante que hay es la alternativa al Gobierno de Andreu. Del pasado se aprende y todos tenemos que haber aprendido de lo vivido". "Los nombres, las personas del primero al último tienen que estar al servicio del proyecto porque el proyecto no está al servicio de nadie", ha indicado. Así las cosas, finaliza, en la vida y sobre todo en política "no tienes que buscar un cargo, tienes que hacer las cosas bien y trabajar todos los días para que a la agente le vaya mejor".