Gamarra: "El asalto a Indra por Sánchez es muy grave y afecta al libre mercado"

El Partido Popular está dispuesto a apoyar el 'Pacto de Rota' que selló Sánchez con Biden la semana pasada en Madrid, confirma Cuca Gamarra (Logroño, 1974) en esta entrevista con La Información realizada en la sede nacional de Génova, que ya no está en venta. Pero una cosa son los acuerdos puntuales en asuntos de Estado y otra cosa son los Presupuestos, donde el principal partido de la oposición enfría echar una mano a Moncloa, pese a que incluyan un incremento del gasto en Defensa. Para los populares, el Ejecutivo de coalición está fallando en su política económica, en un momento "de emergencia", y reclaman que Sánchez y Feijóo se sienten a hablar y pactar. Gamarra, también portavoz en el Congreso, exige que el Gobierno ofrezca explicaciones por la toma de Indra.

PREGUNTA. La inflación desbocada al 10,2%, ¿cómo la contendría el PP?

RESPUESTA. Haciendo las cosas de otra manera a como las lleva haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez desde el inicio de esta legislatura, porque partimos de una situación con un mal diagnóstico, con unas malas medidas y, por tanto, a partir de ahí es lógico que de parche en parche negando la realidad sea muy difícil que se pueda abordar en una situación tan compleja. Las medidas que se han adoptado hasta el momento no han funcionado. Llegan tarde, son insuficientes y al final nos encontramos con que alguien paga el pato, la sociedad española. Hay unos grandes abandonados, que es la clase media y trabajadora para los cuales ni tan siquiera se ha sido capaz de articular medidas cuando se le han planteado al presidente del Gobierno.

"Deflactar el IRPF por debajo de 40.000€ sí protegería a la clase media"

P. ¿Y qué ofrece el PP?

R. El PP es un partido de gobierno y un partido constructivo. Y por eso el presidente Feijóo hace ya meses que le trasladó a Sánchez, que es quien tiene la responsabilidad de gobernar, un plan de medidas económicas para que las pudiera hacer suyas y las pudiera aplicar. Estamos convencidos de que serían buenas para la sociedad española en estos momentos para contener esa inflación del 10,2% y también para proteger a la sociedad española. La primera: proteger a las clases medias a través de medida en el IRPF, deflactarlo para todas las rentas inferiores a 40.000 euros. Eso lo que hace es que el efecto de la inflación no tenga el impacto que está teniendo en estos momentos en la sociedad española. También es cierto que le planteamos y, aunque tarde, ha sido admitida por parte del Gobierno, bajar el IVA del 10 al 5% en la electricidad, pero también es necesario aplicar esta medida al gas. Y no hay que olvidar que cuando una medida no se aplica, cuando te la plantean y dejas pasar tres meses, al final estamos hablando de 200 millones de euros que han pagado los españoles en recibos de la luz por ese tipo del 10 y no del 5.

P. ¿Qué más van a plantear?

R. Lo que hace falta es eliminar gasto ineficiente. El propio Instituto de Estudios Económicos (IEE), que depende de la CEOE, ya ha analizado que hay en torno a 60.000 millones de euros de gasto ineficiente en los Presupuestos Generales del Estado.

P. ¿Qué tipo de gasto es ineficiente?

R. Lo primero que no le puedes exigir a los españoles que te paguen un Gobierno que los españoles ya no se pueden permitir. Estamos hablando de 22 ministros y un presidente del Gobierno. Estamos hablando del Gobierno de España con más secretarios de Estado, directores generales y más asesores, y eso lo pagan los bolsillos de los españoles. Y eso es ya un lujo que no nos podemos permitir. Pero no solo es eso, es una cuestión de analizar partida por partida cuáles son los gastos que protegiendo el Estado de bienestar no generan ni protección social ni tienen un efecto en el tejido económico y empresarial y, por tanto, en la actividad económica. También es necesario el buscar cómo reducir la burocracia y la tramitación administrativa para garantizar que haya una agilidad en la recuperación económica. Somos el país europeo que el último de la recuperación económica en las cifras de las que nos encontrábamos prepandemia y ese no es un lugar que tiene que ocupar España

Cuca Gamarra en la azotea de la calle Génova. José González / La información

P. ¿Van a actuar sobre los fondos europeos?

R. Los fondos europeos son una oportunidad. Pero lo que está demostrando la gestión del PSOE es que la está convirtiendo en una oportunidad perdida y nosotros no nos resignamos. Esa es una vía para generar crecimiento y recuperación económica.

P. Hay una queja de las CCAA, incluidas las socialistas, sobre el reparto de los fondos europeos. ¿Qué les parece?

R. ¿Se les ha dado los instrumentos que necesitan a las CCAA para poder gestionar los fondos europeos o se está buscando la excusa para culpar a un tercero de tu no ejecución de los fondos europeos? Sin duda alguna, yo creo que lo que falta es una buena gobernanza de los fondos europeos y el PP se ha ofrecido y ha reclamado desde el principio una agencia independiente que buscara determinar, en primer lugar, las prioridades para que el dinero llegue se invierta. Es diferente invertir que gastar, que se invierta de una manera eficaz y eficiente y que, por tanto, el objetivo que se busca con la recuperación, se consiga. Y ahí es donde el gobierno ha frenado y ha paralizado la posibilidad de que se lleve a cabo esa revisión de la gestión de los fondos europeos. No son las CCAA de la mala gestión de los fondos europeos, es el mal gobierno que tenemos y la falta de dotación a las CCAA de los instrumentos que necesitan para que puedan llevar a cabo esa eficaz gestión que también a ellos les corresponde. También hay una administración local que podría estar gestionando fondos europeos y no se ha confiado en ella. Hay otro ejemplo: el fondo de la SEPI: de 10.000 millones que tendrían que haber llegado a las empresas estratégicas de nuestro país para garantizar su solvencia, sólo se han adjudicado el 30%, unos 3.000 millones. Hay muchas empresas estratégicas que en nuestro país, que llevan meses y meses y meses esperando que se gestionarán esos expedientes y que han visto como ha llegado el 30 de junio y el Gobierno no ha tramitado sus expedientes.

P. ¿Qué escenario económico contemplan los análisis del PP para el próximo otoño e invierno?

R. España no está en el escenario en el que podría estar si tuviera un Gobierno con una buena política económica y si tuviera un Gobierno serio y responsable a la hora de aplicar políticas económicas. Evidentemente el momento es duro y difícil, nadie lo puede cuestionar, pero la realidad es que a los efectos de la pandemia o a los efectos de la guerra de Ucrania, a España se le suma el efecto que tiene un mal Gobierno en sus con unas nefastas políticas económicas. Y eso está ahí y nos penaliza. Y no hay más que compararse con otros países para darnos cuenta que cuando en España se habla de la inflación, la inflación que ya tenía España antes de la guerra de Ucrania estaba por encima del 7%.

P. ¿Está dispuesto el PP a negociar los próximos Presupuestos, que serán diferentes a los actuales por el incremento del gasto en Defensa, con el Gobierno?

R. Unos Presupuestos son una cosa muy seria. Es decir, yo creo que lo que está claro es que unos PGE son el reflejo de una política, de una política económica y de una política y unas políticas en su conjunto que nosotros no compartimos. Evidentemente, el Presupuesto que refleje las políticas que representan al PSOE y Podemos son antagónicas a las que el PP les ofrece a los españoles, con lo cual es muy difícil que pueda existir ese acuerdo. Nosotros pedimos la bajada de impuestos y llevamos dos años consecutivos con subidas de 24 impuestos en estos dos años ya consolidados. Estamos hablando de ni siquiera se han querido sentar a ver nuestro plan de medidas económicas, ese plan marca una política económica muy diferente y necesaria cuando hablamos ya de una emergencia.

Sobre los PGE: "La política económica de PSOE y UP es antagónica a la del PP"

P. Hay voces en el propio PSOE que piden un acuerdo con el PP, sin Unidas Podemos. ¿Se sentarían a negociar en ese caso?

R. Los Presupuestos son los Presupuestos, es una ley que llega del Gobierno, llega al Congreso después de la aprobación en un Consejo de Ministros y después de la elaboración por parte de un gobierno. Luego, por tanto, aquí lo que tenemos es un Gobierno de coalición. Por tanto, las políticas del gobierno son las políticas del conjunto del gobierno.

P. Es decir, pese a que Sánchez diga que se necesita un acuerdo de país por el incremento del gasto en Defensa, ¿el PP va a decir no?

R. Es que eso me parece una excusa por parte de Pedro Sánchez. Una trampa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que las cosas tienen que ser de otra manera. Y evidentemente, para empezar, nadie nos ha planteado ni nadie ha planteado a la sociedad española ninguna línea sobre cómo van a ser o como el Gobierno plantea los Presupuestos Generales del Estado, y eso le corresponde al Gobierno trasladarlo a la sociedad. Lo que sí tenemos muy claro el PP es que hay una alternativa con una política económica totalmente diferente a la que lleva impulsando Sánchez desde que llegó al Gobierno y en ese sentido lo que tienen que tener los españoles claro es que en esa línea trabajamos y trabaja el Partido Popular para que España tenga la alternativa que merece y con ella la esperanza que necesita.

P. ¿Apoyarán el acuerdo con Estados Unidos para acoger dos nuevos destructores, que también tiene su variable económica, en Rota?

Tenemos poca información en ese aspecto, pero nosotros somos un partido de gobierno. Sobre todo somos un partido de Estado. Un partido de Estado significa que España está por encima de nosotros, de nuestras propias siglas. Eso es lo que nos ha llevado a que haya sido el propio PP, la alternativa, quien al señor Sánchez, dentro de esa búsqueda de acuerdos y de políticas de Estado, le hayamos trasladado, y se lo trasladó el presidente Feijóo hace unas semanas, antes de la cumbre de la OTAN, una iniciativa en materia de defensa y en materia de seguridad nacional para blindar esas políticas que España necesita en un momento como el actual. Por tanto, la propuesta la tiene ahí el propio presidente del Gobierno para esos acuerdos de Estado. Lo lógico, lo sensato y lo normal en una democracia como la española es que existiera una conversación y una normalidad en las relaciones entre el presidente del Gobierno y el presidente del principal partido de la oposición. En ese sentido, pues ahí estamos. A nosotros las decisiones que tienen que ver con Rota, que sean buenas en lo que significa más seguridad, somos el PP. Nos parecen correctas. Pero hay que conocerlas.

P. ¿Por qué cree el PP que Sánchez no llama a Feijóo para esa especie de Pacto de Toledo en Defensa?

R. Sánchez ha optado por un tipo de política de no compartir la necesidad de que en las situaciones excepcionales de un país tiene que existir, una política seria, responsable, madura. Tiene que existir ese diálogo y ese acuerdo, pero dos no hablan y no pueden acordar si uno no quiere. Y creo que, en definitiva, Sánchez optó hace mucho tiempo por un gobierno Frankenstein y no está dispuesto a ponerlo en peligro ni a buscar otra otro tipo de acuerdos que en materias, como puede ser la seguridad o la defensa, son importantes.

Gamarra durante un momento de la entrevista. José González / La información

P. Esos acuerdos igual se tienen que ver obligados a final de año si tenemos un escenario de racionamiento energético, ¿el PP lo ha previsto?

R. Nosotros estamos en el momento, en el momento actual. Yo creo que el presidente del Gobierno lo que debería de hacer es retomar la normalidad en la relaciones entre él y el líder de la oposición.

P Sánchez habla de una derecha política, económica y mediática. ¿Qué opina?

R. ¿Cómo?

P. Sánchez habla de una derecha política, económica y mediática y añade que el PP no es un partido autónomo y que está movido por intereses oscuros.

R. Nosotros somos un partido que se mueve por lo que les pasa a 47 millones de españoles todos los días. Esos son nuestros intereses, el único interés. Y ahora mismo, esos 47 millones de españoles se levantan todos los días con muchísimos problemas, con muchísimas preocupaciones y con muchísimas incertidumbres. Y nosotros estamos para darles tranquilidad, seguridad, propuestas y respuestas. Y en ese sentido es en lo que vamos a seguir trabajando, no nos vamos a despistar ni medio minuto en ese cuadrilátero de barro que quiere promover Sánchez. Nosotros estamos para otra cosa y tenemos muy claro lo que quieren los españoles y cómo lo quieren. Quieren moderación, quieren que nos centremos en lo que les pasa a ellos, que son los importantes, los únicos importantes. Y el insulto, la descalificación por parte del presidente del Gobierno tendrá una respuesta, una propuesta cada vez que nos insulte. No vamos a entrar en ese juego.

P. ¿No les molesta que les asocie al Ibex 35?

R. Es que tenemos otras cosas mucho más importantes que hacer que estarnos preocupándonos por las descalificaciones o por la búsqueda del enfrentamiento del señor Sánchez con nosotros. Entonces, cuando los 47 millones de españoles están en situación de emergencia económica, a lo que debiera de estarse dedicando el presidente del Gobierno no es a insultar a la oposición o a descalificarla o a provocarla, sino lo que debiera estar haciendo es priorizar su tiempo en lo que son las preocupaciones de los españoles. Y en ese sentido él no lo hace, pero nosotros sí lo hacemos.

P. Tienen, por tanto, una estrategia para prolongar el efecto Feijóo lo más posible, hasta que haya elecciones. Porque, además, hay encuestas que les están dando ganadores.

R. Sabemos lo que son encuestas y sabemos que la política no hay que frivolizar y convertirla única y exclusivamente en análisis de encuestas. La política tiene que ser las respuestas con medidas concretas a los problemas que tienen los españoles y en ese sentido deben contextualizar un proyecto de país y un proyecto que genere esperanzas y expectativas frente a las incertidumbres y la desesperación que hay en estos momentos. Con lo cual nuestra estrategia es esa política que creemos que es la buena política. La política al final, en la que los que hemos tenido algún tipo de responsabilidad política y de gestión sabemos que detrás de cada medida hay gente, por tanto, eso es lo que lo que nos prima a nosotros y es la manera en la que tenemos de entender la política. Pues sí, esa es nuestra estrategia.

"Proponemos la suspensión del Impuesto de Hidrocarburos de manera temporal"

P. Hay una de medida que ya está promoviendo el Gobierno que es el impuesto a las energéticas. ¿Qué les parece?

R. Si no lo conocemos, ¿cuál es la propuesta que va a hacer el Gobierno? No sé si la conoce el Gobierno. He escuchado al propio presidente que no va a ser un proyecto de ley del Gobierno, que será una proposición de ley de dos partidos políticos. A mí me gustaría que cualquier medida que viene en ese ámbito venga desde los ministerios, Pero reiteramos, desconocemos cuál es esa medida y, por tanto, hablar de aquello que no conocemos, pues me parece que no es serio. Lo que sí que le proponemos, y esta es una propuesta que le hace la oposición y se la ha hecho el presidente Feijoo al señor Sánchez, es que lidere la suspensión del Impuesto Especial de Hidrocarburos de manera temporal, en tanto en cuanto el precio de la gasolina está disparado. Y esto es una propuesta que le dejamos ahí para que la estudie, la analice y si nosotros estuviéramos al frente del Gobierno la estaríamos impulsando. Porque lo que no es de recibo es que los españoles sigan pagando más de dos euros por cada litro de combustible que ponen en sus vehículos particulares. O que cualquier autónomo también siga pagando por encima de los dos euros en su vehículo, que al final es un elemento de trabajo.

P. Pero el impuesto de hidrocarburos es un 1%.

R. Pero todo suma.

P. ¿Qué balance hacen del tope al gas de Ribera?

R. Es el gran fracaso. La excepción ibérica es el reflejo de la política del parche y la política inconsistente y de la ocurrencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que al final la pagan todos los españoles. La realidad es que el precio de la luz sigue subiendo. A día de hoy, nadie del Gobierno le ha explicado a los españoles cómo se va a pagar ese tope al gas. Pero todo indica que serán los consumidores los que se lo paguen a otro. Luego, por tanto, serán los propios españoles los que paguen ese tope del gas. Hay otro elemento y es que estamos financiando a los franceses, a los portugueses y a los marroquíes. Es francamente lamentable. Se puede ver que, si se analizan las exportaciones de gas a Francia y las importaciones, pues desde que ha entrado en vigor esta medida exportamos más, claro, exportamos más porque los franceses nos compran más, porque les financiamos el gas. Y esto supone en torno a dos millones de euros al día lo que los españoles de a pie estamos pagando. No estamos para estas ocurrencias, estamos para medidas que tengan un impacto directo en las facturas de la luz de los españoles.

Cuca Gamarra: “Estamos subvencionando el gas a los portugueses, a los franceses y a los marroquíes” Gamarra: “Estamos subvencionando el gas a los portugueses, franceses y marroquíes”

P. Para rematar este tema, ¿ha analizado el PP volver al carbón, como ha hecho Alemania? Está demostrado por servicios de estudios importantes que se bajaría a la mitad el recibo de la luz.

R. Bueno, son medidas que desconozco. Estamos trabajando en el sentido amplio. Lo que está claro es que la ministra Ribera ha introducido la ideología, afectando al final a muchas fuentes energéticas.

P. ¿Están de acuerdo con la indexación de las pensiones al IPC? He escuchado diferentes opiniones en el PP.

R. Hay un marco que está aprobado. Esperaremos a ver qué es lo que plantea el Gobierno.

P. ¿Qué les ha parecido la toma de Indra por parte del Gobierno?

R. Me parece de máxima gravedad y que se suma a la deriva que inició Sánchez con su llegada a el Gobierno. Él ha ido avanzando en una filosofía y es máximos poderes con mínimos controles, sin ningún tipo de límites. Y responde a esa misma derivada, la derivada en la que se incluye la Fiscalía General del Estado, el CIS, el desprestigio del CNI y el cese de la secretaria general… Pero sin duda alguna el paso dado con Indra es un paso grave y peligroso, porque afecta a la seguridad jurídica y al libre mercado. El Gobierno puede estar participando en una acción concertada que afecta al buen gobierno de empresas cotizadas. Por eso el PP ha pedido la comparecencia de la presidenta de la SEPI, del presidente de la CNMV y también de la propia ministra Montero, para que en lo que respecta a la ministra y la SEPI den las explicaciones oportunas y, por otro lado, para que el presidente de la CNMV pueda también en sede parlamentaria explicar cuáles son las acciones que el organismo está llevando a cabo.

P. Si esas explicaciones no llegan o no les satisfacen, ¿se plantean alguna acción?

R. Deben llegar. Yo creo que el respeto a las instituciones y el respeto al Congreso de los Diputados parte de que si el principal partido de la oposición solicita la comparecencia de estas tres autoridades, evidentemente deben comparecer y deben dar las explicaciones oportunas.

Cuca Gamarra: “La toma de Indra por parte del Gobierno es de extrema gravedad” Cuca Gamarra: “La toma de Indra por parte del Gobierno es de extrema gravedad”

P. ¿Se plantean alguna denuncia?

R. Este es un tema serio y que afecta a una empresa cotizada. Seguimos el tema con sumo interés y muy de cerca por la gravedad del mismo y porque, además, nuestra responsabilidad también ante cuestiones es la defensa de los pequeños accionistas, ya que el Gobierno no lo hizo en la pasada junta de accionistas.

P. Cambiemos de asunto. ¿Qué pensó cuando vio las imágenes en la valla de Melilla?

R. Sin duda alguna es un gran drama. Lo que tengo muy claro es que no es algo que esté bien resuelto. Y creo que el presidente del Gobierno, en sus afirmaciones y en el enfoque y la gestión de los acontecimientos ha demostrado una absoluta falta de empatía y de sensibilidad con las personas que perdieron la vida. Faltan muchas explicaciones y se tienen que despejar todo tipo de incógnitas.

P. ¿Por qué Sánchez no se moja a la hora de condenar la actitud de la Gendarmería marroquí?

R. Pues no lo sé, pero lo que sí que tengo claro es que debe mojarse y que no debe afirmar que algo está bien resuelto cuando ha habido personas que han perdido la vida.

P. ¿El PP recuperaría las relaciones con Argelia?

R. El PP es un partido que ha gobernado y que, por tanto, sabemos de la necesidad de mantener unas buenas relaciones con aquellos que son nuestros vecinos. Y eso debe ser un objetivo siempre de un buen Gobierno. El Partido Popular es un partido que quiere gobernar para implantar un buen Gobierno de la mano de Alberto Núñez Feijóo nuevamente en nuestro país. Y eso pasa por la recuperación de las buenas relaciones con todos nuestros países vecinos y con aquellos en los cuales tenemos relaciones comerciales desde el punto de vista estratégico.

P. Pero ahí está Marruecos.

R. Claro. La buena relación no puede ser excluyente de uno con el otro, no debe serlo. Y esa es la buena política exterior. Y esa es la buena diplomacia, el equilibrio. Aquí el problema es que Pedro Sánchez ha roto ese equilibrio y además lo ha roto rompiendo un acuerdo y un consenso que se puede decir que era de Estado porque todos los grupos parlamentarios defendían una posición en relación al Sáhara y en nuestra relación con Marruecos. El presidente incluso ha seguido en esa huida hacia adelante, a pesar de no contar con el respaldo parlamentario. Yo creo que también esto dice mucho de cómo se entiende que las relaciones exteriores y las relaciones que son estratégicas también para nosotros como país. Las relaciones no se deben enfocar como excluyentes.

"La buena relación con Marruecos y Argelia no puede ser excluyente"

P. A la vista del mapa político del PP parece que se ha asentado en Andalucía, Madrid, Galicia… Pero falta Cataluña, la gran asignatura pendiente. ¿Qué plan tiene el PP para Cataluña?

R. En el PP tenemos muy claro que a Cataluña le va bien si a España le va bien y a España le iba bien si a Cataluña le va bien, exactamente lo mismo que con el País Vasco. Eso nos tiene que llevar a trabajar para la recuperación económica también de esas dos comunidades autónomas, y hacerlo desde el respeto a una pluralidad que tiene España.

P. ¿Cuál es el objetivo del PP en las autonómicas y municipales de mayo? ¿Recuperar la Comunidad Valenciana?

R. El PP es un partido que está en un proceso de apertura y en un proceso para ganarse la confianza de los españoles. Y nuestro próximo paso para seguir asentando esta confianza son las municipales y las autonómicas. Y, en ese sentido, lo que les vamos a ofrecer a todos los españoles allí donde haya elecciones autonómicas va a ser cómo lo hemos hecho en Andalucía, cómo lo hemos hecho en Madrid, cómo lo hemos hecho en Castilla y León y cómo lo hemos hecho en Galicia. Son las cuatro últimas citas electorales, donde el PP ha ganado al PSOE. Es la oportunidad de que los ciudadanos del resto de las comunidades autónomas puedan unirse y sumarse a un proyecto que quiere desde la moderación, desde la centralidad, desde la amplitud, buscar la estabilidad con gobiernos estables y sensatos. Y estamos convencidos de que con buenos equipos, buenos líderes y un buen proyecto basado en esas claves de la moderación, de la centralidad, de la búsqueda de la estabilidad, para que el crecimiento económico, que es la máxima preocupación que hoy tienen los españoles, se asiente y se consolide. Queremos recibir esa confianza, pero no queremos confianzas a ciegas. Queremos que la gente se implique en nuestro proyecto.

P. Un matiz, han ganado donde ya gobernaban. Hay gobiernos que se les resisten.

R. Donde gobernábamos pero con un matiz. En Castilla y León estábamos gobernando pero no habíamos ganado y ganamos las elecciones. Y en Andalucía por primera vez ganamos con un resultado que hay que saberlo leer: el PP está gobernando con una mayoría suficiente y amplia que significa que vamos a seguir gobernando para todos y que lo vamos a hacer desde la centralidad, desde la moderación y desde la búsqueda del crecimiento económico como principal objetivo. Y este modelo es absolutamente exportable allí donde todavía no estamos gobernando.

Cuca Gamarra en la sede nacional del PP. José González / La información

P. ¿Y la Comunidad Valenciana?

R. Efectivamente, la Comunidad Valenciana es una comunidad autónoma donde ha gobernado en otras ocasiones el PP y donde, sin duda alguna, representamos la esperanza, sobre todo después de ver un Gobierno, el del Botánic, que es una réplica a nivel autonómico del de Pedro Sánchez, donde prima los intereses políticos de los partidos que gobiernan frente a los intereses de los ciudadanos que tienen muchísimas dificultades. Nosotros vamos a buscar mayorías suficientes para gobernar con estabilidad. Y, sin duda alguna, creo que el cambio de ciclo político ha comenzado y su siguiente cita está en las municipales y autonómicas.

P. ¿Ha llamado ya Feijóo a Abascal?

R. Lo desconozco si ha habido alguna llamada.

P. La sede de Génova, ¿ya no se vende?

R. No estamos para esas cosas.