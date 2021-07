Los ganaderos claman contra Garzón: "Desconoce el esfuerzo que hacemos".

El sector ganadero español 'está que trina'. Acusan al ministro de consumo, Alberto Garzón de tener un "desconocimiento tremendo" del sector y de sacar datos descontextualizados en un video reciente en el que invita a los españoles a consumir menos carne. En el mensaje, lanzado en su perfil de Twitter, Garzón denuncia "el consumo excesivo" de dicho alimento y dice sentirse "preocupado" por la salud de los ciudadanos y por el planeta, haciendo alusión a que cada año se sacrifican "70 millones de animales", entre cabras, vacas y cerdos, y que el sector cárnico emite un "14,5% de los gases invernadero". Este último dato es el que ha ofendido a los ganaderos, ya que, como aclara la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) es una cifra que responde al total de emisión del sector de la agricultura y ganadería en conjunto. El sector cárnico, según un informe de 2020 del Ministerio de Transición Ecológica, es de un 9,1%.

Los profesionales del sector se sienten indignados por las declaraciones del ministro, y consideran que es "una falta de consideración" por su parte tras el esfuerzo hecho durante la pandemia. "No ha faltado ni un solo alimento en los frigoríficos y las mesas de los españoles. Este señor desconoce el esfuerzo que está haciendo el sector ganadero español", ha declarado, molesto, Pedro Barato, el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA). El sector defiende que cumple la normativa que marca la Unión Europea desde hace años, y que que han ido adaptando: "El sector porcino ha bajado sus emisiones un 4% y el sector vacuno baja año tras año", puntualiza ASAJA. Aún así, tras la contextualización de los datos, el Ministerio de Transición ecológica también aclara en su informe de 2020 que la variación de emisiones respecto a 2019 creció 8 puntos más, en mayor medida por la gestión de estiércol y, en menor medida, por el metano emitido en la fermentación entérica (que ocurre en uno de los cuatro estómagos de la vaca).

ASAJA también hace hincapié en el potencial económico del sector cárnico en la empleabilidad y la expansión del mercado exterior. Según aclara su presidente, España es el principal proveedor de cerdo de China. "Además, hemos ido conquistando mercados. Ya exportamos cordero y vacuno a países como Argelia, Túnez, Turquía... es un esfuerzo tremendo donde se han generado muchos puestos de trabajo en mano de obra y transporte. Mejor que el ministro se dedique a apoyar y no a destruir", concluye Barato. En este sentido, otras organizaciones como Avianza, Intercun, Interporc y Provacuno han destacado que su sector genera más de 2,5 millones de empleos en España y genera casi 9.000 millones de euros de exportaciones.

Por otro lado, organizaciones ambientales como Greenpeace han aplaudido del anuncio del político pero han señalado que también es "paradójico" ya que se siguen concediendo licencias a las macrogranjas, que son los complejos industriales que generan cantidades ingentes de alimento cárnico para responder a la demanda del mercado. En este sentido, el ministro acababa puntualizando en el video, acompañado del hastag #MenosCarneMásVida, que Consumo está tomando medidas para resolver este problema a través de la sensibilización y "leyes regulatorias", aunque no concreta cuáles.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVida pic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 7, 2021

En opinión de Carmen Huidobro, ambientóloga y divulgadora climática en Climabar, aunque el dato de Garzón no haya sido preciso por no separar sectores, es "valiente por pronunciarse por este tema". Detalla, que la cifra está conjunta porque gran parte del cultivo es para alimentar al ganado: "Por eso se juntan, una vaca come por 5 personas, y por eso el impacto de la ganadería es tan grande. No hablamos de ganadería extensiva, la mayoría es industrial, la de las macrogranjas", explica. Defiende la invitación del ministro ya que la demanda de productos cárnicos ha aumentado "un 58% entre 1995 y 2020" por lo que el consumo de carne se ha doblado en apeas 20 años", un dato que no ha aparecido en el video de Garzón pero que se complementa a otro que sí ha mencionado: según el ministro los ciudadanos consumen un kilo de carne por semana cuando la recomendación ronda entre 200 y 500 gramos.

Por último, el vídeo también ha causado revuelo político. La consejera 'popular' de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha lamentado que la "imprudencia" del ministro de Consumo, Alberto Garzón, puede provocar un "grave daño" al sector ganadero español, y al andaluz en particular, razón por la cual ha solicitado una "rectificación inmediata". Ha criticado que la información del ministro "no responde a la realidad, no tienen ningún rigor científico y evidencian un llamativo desconocimiento de la actividad ganadera y de la relevancia de este sector", ha enfatizado la titular del ramo en un comunicado. Otro miembro de la oposición y portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Mila Marcos, también ha arremetido duramente contra las declaraciones de Garzón. "El sector primario nos da de comer a todos todos los días. Si necesitas excusa para justificar los recortes en la PAC busca otra, esta no cuela", ha respondido a Garzón, solicitando después la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.