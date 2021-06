Garamendi incendia la CEOE al abrazar los indultos: "No debería hacer política"

Las palabras de Antonio Garamendi abrazando los indultos han provocado un terremoto en el mundo empresarial. Mientras en el Gobierno han aplaudido la actitud del presidente de la CEOE, en la patronal han caído como una bomba. No entienden la actitud de su principal representante porque, según denuncian, supone posicionarse políticamente de una forma clara en un asunto que divide a los principales partidos. Se quejan, además, que no consultara con sus vicepresidentes antes de pronunciar unas palabras así. El posicionamiento de Garamendi recuerda la profunda polémica que se organizó con unas palabras de su predecesor, Juan Rosell, sobre el 'procés'.

"Si esto al final acaba con que las cosas se normalicen, pues bienvenidos sean" los indultos, afirmó Garamendi en una entrevista en RTVE. Las reacciones no se hicieron esperar. Durante toda la mañana los teléfonos echaron humo, especialmente en varias patronales autonómicas. Para este grupo de críticos las palabras del líder de la organización empresarial suponen una "vulneración de la neutralidad" que debería imperar en el día a día de la CEOE. "Nosotros no debemos posicionarnos por nadie, ¿y ahora qué le decimos al PP?", se pregunta un alto cargo de la patronal que prefiere mantener el anonimato.

En Madrid, por ejemplo, estas declaraciones de Garamendi no se entienden. Las palabras del presidente de la CEOE sosprendieron a Miguel Garrido, su presidente, en la Asamblea asistiendo a la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso. No hizo declaraciones. Pero diferentes asociados muestran su rechazo a unas declaciones que, lamentan, les "comprometen" como empresarios y les restan fuerza negociadora para el periodo que viene, con las reformas duras pendientes de cerrar: pensiones, fiscal y laboral.

¿Qué saca Garamendi? ¿que no suban ahora el SMI? Nosotros no trapicheamos, nosotros negociamos

"Yo no creo que debamos entrar en estos temas tan polémicos", añade otro alto cargo de la CEOE. Es más, asegura que no cree que los indultos vayan a solventar el problema en Cataluña. Los condenados "no muestran arrepentimiento y eso para mí es la clave", asegura. Habla también de cierta "chulería" por parte de algunos de los líderes del 'procés' condenados al asegurar que lo volverían a hacer. "La pregunta es: "¿qué saca Garamendi a cambio de decir esto? ¿que no suban ahora el SMI? Nosotros no trapicheamos, nosotros negociamos", expresa con cierto tono de dureza.

Unas hora después, en su participación en el Cercle, Garamendi matizaba sus palabras afirmando que no existe "una opinión taxativa" sobre los indultos a los dirigentes soberanistas entre los empresarios, recordando que la Constitución "permite" esta medida. La consecuencia fue un mayor malestar interno en la patronal. "En lugar de rectificar se reafirmó", explica uno de estos críticos internos. Garamendi aseguró por la tarde que sus palabras fueron malinterpretadas por los medios de comunicación.

Las palabras de Garamendi provocaron el posicionamiento claro e inmediato de la patronal catalana. En el marco del encuentro del Cercle, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, se sumó a ese apoyo explícito a los indultos pidiendo a los políticos que "dialoguen y normalicen sus relaciones". "Si los indultos contribuyen a ello, también estamos de acuerdo", expresó. En la misma línea se había manifestado el presidente del propio Cercle, Javier Faus, que en la inauguración del evento anual se posicionó del lado de aprobar las doce medidas de gracia a los líderes independentistas. En Cataluña, añaden fuentes empresariales locales, "estamos deseando que se recupere la normalidad y cualquier medida que ayude es bienvenida".

Distinto ambiente hay en otras organizaciones empresariales y en otros altos cargos de la patronal. Ni Cepyme ni ningún otro dirigente autonómico se ha posicionado en este sentido. Pero sí recuerdan que este tipo de declaraciones ya provocaron un terremoto similar en la CEOE. Corría el mes de septiembre de 2017 cuando Rosell dijo en una Junta Directiva que "hay muchos espacios entre la sumisión y la secesión". Era el apogeo del 'procés' y la cúpula de la patronal forzó a su presidente a cambiar hasta en dos ocasiones el comunicado con la posición de los empresarios ante el 1-O. Garamendi fue, precisamente, uno de los opositores a Rosell en este sentido.

Las palabras de Garamendi también han provocado un tsunami en la oposición al Gobierno. El presidente del PP, Pablo Casado, dejó caer también en el Cercle que su opinión sobre los indultos está clara. En el principal partido de la oposición y en gobiernos como el de Madrid existe un malestar evidente con su posicionamiento. Vox, directamente, ha pedido su dimisión.