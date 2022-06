Garamendi considera positivo que en Andalucía haya ganado la moderación. 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha felicitado al popular Juanma Moreno por su "histórica" victoria en las elecciones autonómicas de Andalucía y ha interpretado que el resultado electoral refleja que la Comunidad Autónoma "ha votado moderación", asegurando que los extremos, posiblemente, "sobran". Así lo ha manifestado este lunes durante su intervención en el XXXIX Seminario de APIE 'Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación', un día después de que el Partido Popular lograse el triunfo en las elecciones autonómicas de Andalucía. Sobre el resultado electoral en Andalucía, Garamendi ha querido felicitar al Popular Juanma Moreno por haber logrado unos resultados "extraordinarios" y ha reconocido que a la CEOE le gusta que gane las elecciones "una persona moderada", como es, en su opinión, el caso de Moreno.

"A mí me gusta que sea una persona moderada. Sin entrar en el hecho partidista, en estos momentos para mí la conclusión de las elecciones de ayer es que Andalucía ha votado moderación. Me da igual de un lado o de otro, pero todo lo que sean los extremos, posiblemente nos sobran", ha valorado. El popular Juanma Moreno obtuvo el domingo la primera mayoría absoluta en la comunidad desde 2008, con 58 diputados y más de 1,5 millones de votos, frente a un PSOE que registró su peor resultado histórico con 30 escaños y Ciudadanos (Cs) se quedó fuera del Parlamento tras ser socio del PP en el primer gobierno no socialista en la comunidad.

El PP, que consiguió más del doble de escaños y de apoyo en las urnas en relación con las autonómicas de 2018 (cuando logró 26 diputados y el 20,8% de los votos), frenó además el avance de Vox, que pese a ser la única fuerza que subió en respaldo junto a los populares, fracasó en su aspiración de condicionar el Gobierno andaluz. Preguntado sobre si habría aplaudido de la misma manera si el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, hubiese conseguido una mayoría absoluta, el presidente de la CEOE ha asegurado que si felicita a Juanma Moreno es por ser una persona moderada y que él es partidario de la alternancia y de los candidatos moderados "de una y otra parte".

"Nosotros trabajamos con la gente moderada y yo soy partidario de la alternancia. En todo lo que es el espacio de moderación (que en este país es mucho más grande de lo que pensamos), creo que a nosotros ahí nos encontrarán y nos han encontrado siempre (...). Nosotros pensamos que los extremos aportan bastante poco. Cuando oyes mensajes moderados de una y otra parte, pero mensajes moderados, gane el que gane, creo que es algo que este país necesita", ha explicado Garamendi. En este contexto, el presidente de la CEOE ha aprovechado para llamar a más acuerdos entre los grandes partidos, que "todavía tienen mucho que decir".