Garamendi va más allá y califica la Ley de Vivienda como "inconstitucional"

La Ley de Vivienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos sigue generando una gran polémica entre los diversos organismos del tejido económico en España. En esta ocasión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado la nueva normativa como "inconstitucional" puesto que a su juicio va en contra del Artículo 33 de la Constitución Española.

"El Artículo 33 de la Constitución dice que uno de los derechos de las personas, de los ciudadanos de este país, es la propiedad. Que el Estado haga injerencia sobre esa propiedad nos preocupa, nos preocupa muchísimo (...) entendemos algo que es inconstitucional", ha señalado el presidente de la patronal en declaraciones a 'La Sexta' recogidas por Europa Press.

Asimismo, Garamendi ha advertido de que se trata de una fórmula "que posiblemente no va a funcionar" y que puede impactar de manera negativa en la inversión nacional e internacional, de la cual, según él, España depende "de forma importantísima".

"Todas estas señales provocan que la gente que va a invertir en España realmente empiece a no confiar en el país, esta es la realidad", ha apostillado Garamendi. No obstante, el máximo representante de la CEOE no se ha mostrado crítico con la ayuda al alquiler de 250 euros para la gente joven anunciada por el presidente Pedro Sánchez. "Puede haber una ayuda a la gente joven", ha indicado Garamendi.

Si bien Garamendi ha subrayado que la patronal no está de acuerdo "de base" con la Ley de Vivienda consensuada por el gobierno de coalición, no ha querido pronunciarse sobre el recurso que el PP presentará ante el Tribunal Constitucional contra la futura norma. En lo que respecta a la propuesta para que las CCAA puedan bajar el alquiler a dueños de más de 10 de viviendas, Garamendi ha vuelto a enfatizar que se trata una "injerencia" del Estado.