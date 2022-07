García afronta el examen como fiscal general: la foto con el PSOE "no ayuda".

El hasta ahora 'mano derecha' de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado y el elegido por el Gobierno para sustituirla en este cargo, tras presentar su dimisión por motivos de salud, afronta este jueves su primer examen. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -ahora mismo con mayoría conservadora- valorará la idoneidad de Álvaro García Ortiz para ser el próximo fiscal general del Estado. Un debate que no se aventura del todo fácil, ya que según advierten fuentes del órgano de gobierno de los jueces, pese a que cuenta con los requisitos necesarios para ser el futuro jefe del Ministerio Público, también parece tener "una vinculación política" que podría afectar a la imagen de independencia de la institución.

Algunas fuentes del CGPJ consultadas por La Información creen que el debate se realizará con la normalidad habitual en estos casos, debido a que García Ortiz tiene un "perfil bajo" para ser objeto de grandes discusiones. En este sentido, destacan que cumple con los requisitos exigidos y que prima su experiencia como 'número dos' de la Fiscalía General del Estado, al dirigir la Secretaría Técnica desde marzo de 2020, y que, además, es especialista en Medio Ambiente, área en la que ejerció como fiscal de Galicia, donde estuvo al frente del caso por el hundimiento del 'Prestige'.

Otras fuentes del órgano de gobierno de los jueces comparten este punto, si bien apuntan que, durante el debate sobre los méritos e idoneidad, puede que salga a relucir no solo el apoyo incondicional que García Ortiz ha prestado a Delgado en todas las polémicas que ha rodeado su gestión durante los dos años y medio de mandato, sino también la supuesta cercanía de éste al PSOE. "La información que está circulando no ayuda al debate fácil", señalan.

De este modo, hacen referencia al revuelo que se originó en diciembre de 2019 tras la participación del fiscal en un 'Laboratorio de Ideas' de los socialistas gallegos. Es más, la foto de su intervención en dicho acto ha vuelto a difundirse en las redes sociales estos días tras conocerse la propuesta de nombramiento del Gobierno. El futuro fiscal general aclaró entonces, a varios medios de comunicación, que aceptó colaborar en dicho acto en calidad del cargo que ostentaba entonces, como fiscal de Medio Ambiente, y que, aunque no era necesario, solicitó autorización a la Inspección Fiscal.

Así las cosas, las fuentes consultadas confían en que la deliberación de este jueves, que en principio debe ser meramente formal, no tendrá el mismo cariz que en 2020 cuando se valoró si Dolores Delgado reunía los requisitos para liderar la Fiscalía. El principal problema en ese momento era que la hasta ahora máxima responsable del Ministerio Público llegaba directamente del Ministerio de Justicia, por lo que el aval se otorgó no fue de manera unánime -12 votos frente a siete-, sino que tuvo fuertes reparos y se eliminó la mención expresa a la idoneidad para el cargo.

Sin carácter vinculante

El informe de idoneidad del CGPJ es el primer paso exigido por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -incluso se recoge en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal- para formalizar el nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado. Se trata de un aval del Poder Judicial, pero sin carácter vinculante, que consiste en un simple control de que el nuevo máximo responsable de la Fiscalía es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Ello no supondría ningún escollo, ya que García Ortiz ingresó en la carrera fiscal en 1998.

Una vez superado este primer trámite, será el Poder Legislativo quien realice el examen, donde tendrá que acudir a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, lo que se avecina mucho más bronco. De hecho, tras conocer la propuesta de nombramiento, el PP ya reaccionó a la noticia diciendo que es "más de lo mismo" y acusó al Ejecutivo de haber perdido una "oportunidad" para "dignificar" la Fiscalía.

División en el CGPJ

Se da la casualidad de que el CGPJ afronta el debate de idoneidad con un cierto "hartazgo" por el bloqueo de su renovación desde hace más de tres años y por la reforma 'exprés' de sus competencias, que este miércoles ha sido aprobada por el Senado, para poder renovar a un tercio del Tribunal Constitucional antes de mediados de septiembre, pero manteniendo la imposibilidad de hacer nombramientos en la cúpula judicial. Precisamente, este asunto provocó una división en el seno del órgano de gobierno de los jueces, que se reunió en Pleno extraordinario el pasado 11 de julio para reclamar al Congreso que no tramitara dicha modificación legal sin antes escuchar a los vocales. Esta petición no fue atendida por la Cámara Baja y cinco de los consejeros redactaron un voto particular contra la decisión mayoritaria, al entender que la solicitud "interfiere en el debate político".

Por su parte, dos de las tres asociaciones de fiscales no han aplaudido la elección de García Ortiz como fiscal general del Estado, la cual ha sido tachada de "continuista" de la gestión de Delgado, muy criticada en el seno de la Fiscalía, sobre todo por su política de nombramientos. Así lo han destacado la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que no esperan ver grandes cambios con este nuevo mandato. En contra, se ha manifestado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -asociación que García Ortiz presidió y a la que ha pertenecido Delgado-, que ha resaltado su prestigio profesional y su "profundo conocimiento" de la carrera fiscal.