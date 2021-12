Garzón dice que restringir la publicidad de productos no saludables es científico.

Garzón defiende regular la publicidad de productos no saludables. El ministro de Consumo ha asegurado este lunes que restringir los anuncios de alimentos y bebidas con altos niveles de azúcares, grasas y sal es "una acción política basada en la evidencia científica". Según ha explicado el titular del ministerio en la inauguración del seminario Publicidad de alimentos dirigida a menores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva una década recomendando la regulación de este tipo de anuncios porque "existen pruebas inequívocas de que están relacionados con la obesidad infantil".

"El criterio no puede ser arbitrario, sino basado en la evidencia científica. Por eso, incorporamos los perfiles nutricionales de la OMS. De aquí extraemos un elemento de acción política que nos permite regular la publicidad dirigida al público infantil con el objetivo fundamental de protegerlo y garantizar que neutralizamos uno de los vectores por los que las tasas de sobrepeso son tan elevadas en nuestro país", ha explicado el ministro.

En su opinión, la publicidad de alimentos y bebidas no saludables es "especialmente dañina" cuando está dirigida a la infancia porque "tiene la capacidad de modular comportamientos y provoca transferencias de hábitos hacia consumos más intensivos de productos azucarados y con grasas, que empeoran a lo largo de la vida adulta".

Garzón ha añadido que el poder adquisitivo de las familias es un "factor esencial" en la decisión de compra, siendo el consumo de alimentos saludables "más frecuente en las familias con mayor nivel de ingresos". Asimismo, Garzón ha defendido las medidas puestas en marcha por el Ministerio para promover un consumo sostenible y saludable y se ha comprometido a seguir trabajando de forma "integral y participativa" tanto con la sociedad civil como con la industria alimentaria, a la que ha definido como "parte de la solución".

"No siempre vamos a estar de acuerdo en la fórmula y nosotros no somos árbitros, sino actores con un objetivo muy claro: hacer prevalecer la salud de los más vulnerables", ha remarcado el ministro. En ese sentido, Garzón ha señalado que la propuesta regulatoria que está preparando Consumo para restringir la publicidad de alimentos y bebidas no saludables y que verá la luz en 2022 va a "contribuir" a que los niños y niñas "tengan hábitos de consumo y de vida saludables que les permitan tener una salud mejor física y mental".

Además, considera que el hecho de que España esté "a la vanguardia de este tipo de regulaciones" y se asemeje así a países como Portugal o Noruega es un "motivo de orgullo". En este contexto, el ministro de Consumo ha recordado que la alimentación incide "de manera decisiva en la salud individual y en la del planeta" y ha apostado por "la reflexión y el aprendizaje colectivo" para abordar un problema "tan preocupante" como el de la obesidad. "En España es un verdadero reto de salud pública desde hace más de dos décadas. Más de la mitad de la población adulta española, un 53%, presenta exceso de peso. Y, de estas personas, un 16% padece obesidad", ha remarcado.