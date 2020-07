La Generalitat no descarta confinar en sus viviendas a los vecinos del Segrià

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha admitido este domingo que es posible que deba confinarse en casa a los vecinos del Segrià (Lleida), tras el rebrote por el coronavirus: "No podemos descartar nada". Aun así, ha valorado que "si se hace caso de las medidas" y se interiorizan, no debería hacer falta endurecer el confinamiento, ha indicado en una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press.

Ha subrayado la importancia de evitar aglomeraciones y de no encadenar reuniones con más de diez personas distintas: "No es cuestión de cerrar las actividades económicas, pero si de reducir la actividad social". Sobre el cierre perimetral, ha explicado que le preocupa más lo que pueda pasar dentro del Segrià: "No serviría de nada que marcáramos el perímetro y prohibiéramos ir a comarcas vecinas, pero dejar que dentro se transmitiera el virus".

Al ser preguntada por la duración de este confinamiento, ha afirmado que cada día están mirando los datos, y que harán dos revisiones profundas: una dentro de siete días y otra en dos semanas. "Esperamos que no se tenga que alargar", pero ha reconocido que 14 días no son muchos, por lo que deben esperarse para hacer esta valoración. Y ha dicho que las pruebas de acceso a la universidad "se podrán hacer seguro", ya que se aplicarán estrictamente las medidas sanitarias, pero ha planteado que algunos estudiantes hagan los exámenes fuera de la comarca, informa Ep.

En cuanto a la mayor afectación del rebrote entre los migrantes y temporeros en el Segrià, ha recordado que la campaña de fruta representa multiplicar a la población, y que estas personas se mueven por toda España.

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias "ha invertido como nunca en esta campaña para ofrecer más alojamientos, para dar más dignidad y más apoyo social a estas personas". "La responsabilidad es del Estado. No sirve de nada mirar hacia otro lado", y ha indicado que si no se regulariza su situación se dejan solos a los ayuntamientos.

Actualización de datos

A todo esto, las funerarias han registrado hasta este domingo 12.591 muertes en Cataluña por coronavirus, cinco más que en el último balance: 6.871 en hospital o centro sociosanitario, 4.099 en residencia, 796 domicilio, y el resto son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de la Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de difuntos con coronavirus.

Hasta ahora ha habido 73.154 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 confirmados por prueba diagnóstica (test rápido o PCR): 294 más que en el recuento anterior. Del total de casos, 4.157 han sido hospitalizados en estado grave (actualmente 42), y las altas hospitalarias son ahora 39.891. En cuanto a residencias de gente mayor, hay hasta ahora 15.043 personas que han dado positivo.