Piqué rebaja la tensión: "Nunca he dicho que fuera independentista"

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué ha recordado que aunque apoya "firmemente el derecho a decidir" en Cataluña, así como que la sentencia del 'procés' le ha parecido "muy dura", pero ha remarcado que "nunca" se ha declarado independentista: "¿Que los deportistas no se pueden mojar? ¡Hostia! Tenemos el mismo derecho a ser ciudadanos que cualquiera".

"Intento ser siempre muy claro. Siempre he apoyado firmemente el derecho a decidir y no lo he escondido nunca. Nunca he dicho que fuera independentista. La gente cuando va a votar lo hace en secreto y no tiene que ir diciendo si lo es o no lo es. ¿Por qué a los jugadores nos obligan a posicionarnos? Puedo abogar o defender el derecho a decidir como también he defendido a la selección durante 13-14 años; he defendido las dos cosas sin ningún problema", ha sentenciado en una entrevista en 'El País Semanal'.

En este sentido, afirmó que a veces está mal visto que ciertos deportistas expresen su opinión: "Solo dejan que los deportistas se mojen cuando dicen lo que tú piensas. Los jugadores tienen altavoces muy grandes, pero tenemos el mismo derecho a ser ciudadanos que cualquier persona que está paseando por la calle", apuntó.