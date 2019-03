Los pisos de Gibraltar en aguas de España amenazan con un conflicto diplomático

665 viviendas de protección oficial (VPO) por 375.000 euros van a ser levantadas en Gibraltar. Los primeros trabajos ya han comenzado en la zona este del Peñón, lo que ya ha provocado una queja formal del Ministerio de Asuntos Exteriores ante sus colegas británicos. Sin embargo, desde el Gobierno de Fabian Picardo responden que van a continuar adelante con su proyecto urbanístico, el más ambicioso desde la crisis. Reconocen que los bloques de viviendas se han proyectado sobre terrenos ganados al mar. Unas aguas en conflicto que España reclama como propias apoyándose en el Tratado de Utrech y que los británicos dicen que son de su jurisdicción por una cesión que data de 1713. La disputa coincide con la precampaña electoral y con la inquietud por la resolución del Brexit.

El Gobierno de Gibraltar reconoce que los 665 pisos del 'Hassan Centenary Terraces' se van a construir después de haber realizado rellenos en el mar de la zona oriental de la colonia. Lo explica un portavoz del Ejecutivo de Picardo: "No es que se vaya a ganar terreno al mar, es que ya se ganó hace tiempo". En efecto, para construir el proyecto urbanístico ha sido necesario lanzar a las aguas piedras de gran tonelaje y arena. "Es verdad, lo hemos hecho, pero con arreglo a la ley", afirman desde el Peñón.

La zona en conflicto vista desde lo alto del Peñón / EFE

El mismo portavoz de la colonia británica admite que el 'Hassan Centenary Terraces' se levantará en un lugar donde ya antes se proyectaron otros proyectos urbanísticos. En efecto, hace más de diez años, el Gobierno del GSD (Gibraltar Social Democrats) liderado por Peter Caruana vendió el terreno a una promotora para el proyecto Sovereign Bay. Y más tarde, en 2015, el Gobierno de coalición entre el GSD y los Liberales anunció el proyecto Blue Water en esa misma ubicación.

Los tres proyectos urbanísticos, defiende Gibraltar, cuentan con una Evaluación de Impacto Medioambiental (Environmental Impact Assessment) favorable y amparada por la Comisión Europea. El Gobierno español, afirman, ya denunció en 2013 ante Bruselas los rellenos de aguas en la misma zona, lo que llevó a que la Comisión investigara si esos trabajos cumplían con la legislación. Afirma el Peñón que "la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión dictaminó en 2014 que no identificaba ningún incumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria" y que, por tanto, avalaba los movimientos de tierras. Derrota española, en definitiva.

Los trabajos para construir los 662 pisos ya han comenzado / EFE

Gibraltar recuerda que 9.175 españoles trabajan en el Peñón

En un comunicado redactado en términos bastante duros y en el que se acusa a España de incumplir la legislación mediambiental con rellenos de aguas en Algeciras sin el permiso correspondiente, el Gobierno de Gibraltar recuerda que el Peñón constituye un importante sustento económico para España. "La realidad es que Gibraltar lleva mucho tiempo ejerciendo un efecto económico positivo en el lado español de la frontera", destacan. La realidad, sin embargo, es que no existe una frontera, sino una Verja.

Las cifras que aportan los británicos son: actualmente existen 14.704 personas que viven en España y trabajan en Gibraltar. De ellos, 9.175 son ciudadanos españoles, según los últimos datos disponibles a noviembre de 2018. Las empresas gibraltareñas adquieren productos por valor de alrededor de 466 millones de euros anuales a sus homólogos españoles. Además, los residentes en Gibraltar gastan alrededor de 85 millones de euros al año en bienes y servicios en España, y aquellos con segundas viviendas en los aledaños de la Roca gastan otros 72 millones anuales.

Los británicos destacan, por último, que la economía gibraltareña inyectó otros 650 millones a la economía del Campo de Gibraltar y representa el 25% de su PIB. El Gobierno de Picardo recuerda, asimismo, que la construcción de los pisos en aguas españolas provocarán beneficios para los trabajadores de la construcción españoles que se desplacen hasta el Peñón para el ambicioso proyecto inmobiliario.

La práctica de realizar rellenos en el mar que rodea a Gibraltar no es nueva. El Peñón lleva más de veinte años haciéndolo, lo que ya ha generado más de una disputa con los diferentes gobiernos españoles. En 2013, por ejemplo, las autoridades de la Roca lanzaron al agua setenta bloques de hormigón para intentar construir un arrecife artificial no muy lejos donde se van a levantar los 665 pisos del 'Hassan Centenary Terraces'. El presidente de Vox, Santiago Abascal, logró reflotar uno de esos bloques llevándoselo a un lugar de España que no ha desvelado.