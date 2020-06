Juan Carlos Girauta vuelve a encender Twitter. El exdiputado de Ciudadanos ha criticado los ataques de los políticos de la formación naranja al escritor Alfonso Ussia por las críticas a su líder. Ussia escribió: "Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta", por los últimos pactos del partido con el PSOE y sus aliados para prorrogar el estado de alarma. Los miembros de Cs mandaron a Ussia a "esparragar" y, para Girauta, esto fue un error: "No os reconozco en estos linchamientos. ¡Decenas de cargos públicos completándoos como trolls podemitas! Realmente, cada presidente impone su estilo. Por eso había que largarse con Albert".

A Alfonso Ussía entradle de uno en uno, si hay valor.



No os reconozco en estos linchamientos. ¡Decenas de cargos públicos completándoos como trolls podemitas!



Realmente, cada presidente impone su estilo. Por eso había que largarse con Albert. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

Y siguió... El antiguo político defendió que en los tiempos en que Albert Rivera lideraba el partido "Cs no linchaba a periodistas". Algunos miembros del partido, como Sofía Fernandez, mostraron su rechazo a los mensajes de Girauta y denunciaron que "las canas no dan educación".

Lo reitero en cuestión de minutos, las canas no dan educación. https://t.co/gNf5eOIvvG — 𝓢ofía 𝓕ernández 🖤🇪🇸 (@larubiadeteleco) June 4, 2020

¡Qué decepción!

¡Las horas que muchos hemos perdido apoyando incondicionalmente al "intelectual del Cs verdadero"!



La educación y la elegancia no la dan ni los libros ni los años. — 𝓢ofía 𝓕ernández 🖤🇪🇸 (@larubiadeteleco) June 4, 2020

Lee mejor: Cs no linchaba a periodistas por mucho que insultaran a Albert.



Solo yo contestaba, ¿vale? Y mis encontronazos con periodistas MOLESTABAN ENORMEMENTE A INÉS.



Abrid los ojos, coño. A Ussía lo han echado del diario de Atresmedia, y ya hay permiso para ir a por él. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 4, 2020

El enfrentamiento subió de nivel cuando el político se cansó de las críticas y acusó a sus antiguos compañeros de "no soltar a los perros" contra él y lanzó una advertencia: "He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos".