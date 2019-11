Girauta se acuerda de Ana Botín después del batacazo de Cs: "Lo has conseguido"

La debacle electoral de Ciudadanos ha provocado la tristeza en el partido. Además del descontento que sobrevuela a los simpatizantes, los más afectados por la pérdida de 47 escaños son varios de sus miembros destacados. Uno de ellos es el exportavoz y candidato por Toledo Juan Carlos Girauta, que el domingo por la noche publicó varios mensajes en Twitter admitiendo su derrota. Pero en otros mostró la impotencia que sentía por la situación. Por eso dirigió uno de sus tuits a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Girauta la señaló indirectamente como una de las culpables de que Cs haya pasado de 57 a 10 asientos en el Parlamento. Algo que hizo a través de un mensaje, que fue borrado apenas tres minutos después, pero del que quedan numerosas capturas circulando, como ha podido comprobar este medio.

El mensaje literal de Girauta fue el siguiente: "Bueno, Ana Patricia, lo has conseguido, como sueles. ¡A vosotros no se os tose! Y ahora que Cs ya no es el problema, que tengáis suerte con Vox". Un dardo que evidencia que parte de Ciudadanos considera que la responsable del Santander ha contribuido a que se despeñen en las urnas. Pero el mensaje del exportavoz parlamentario de la formación naranja no ha sido replicado por ninguno de sus compañeros, que se han limitado a admitir los malos resultados. El primero, Rivera, que tras amargar con seguir en el cargo en la noche del domingo, este lunes ha dimitido finalmente.

Esta pulla destinada a la banquera cántabra evidencia las malas relaciones que tenía Ciudadanos en los últimos meses con bancos como el propio Santander u otras empresas del Ibex 35. El propio Rivera admitió hace unos meses que ya no cogía el teléfono a varios empresarios que le llamaban. Algo que, según él, hacía para proteger al partido de "cualquier injerencia". "Yo me debo a mis militantes y a mis votantes. Y si alguien, desde una empresa, un sindicato o un banco, pretende cambiar la voluntad popular de este país y de más de cuatro millones de votantes, yo no soy esa persona", añadió en una entrevista concedida a 'El Mundo'.

Que el partido naranja se negase a apoyar la investidura de Pedro Sánchez también provocó que saltaran chispas con el mundo de la empresa. Aunque el Ibex no se ha pronunció públicamente sobre qué debía hacer Rivera, sí existieron acercamientos al ya exlíder de la formación para intentar convencerle de que al menos se abstuviera. El motivo no era otro que intentar que la economía saliera adelante, como publicó La Información. Pero los naranjas se negaron a atender cualquier petición de este tipo.

En cuanto al autor del mensaje contra Botín, Girauta también ha estado en el foco por otro tuit que publicó días antes. En este, aseguraba que había guardado "todas las encuestas" que vaticinaban que no saldría elegido diputado por cuarta vez consecutiva. Tras confirmarse los resultados de las urnas, el exportavoz parlamentario admitió la realidad. Y fue objeto de numerosas críticas y chanzas por haber negado previamente lo que finalmente sí ocurrió.