La mofa viral de la vicepresidenta del parlamento balear contra el Rey Felipe VI

La vicepresidenta primera del parlamento balear, Gloria Santiago, de Unidas Podemos asistió durante el pasado jueves a la tradicional recepción que, cada agosto, tiene lugar en el Palacio de la Almudaina de Palma ofrecido por los Reyes.

Tras el encuentro, la diputada ha publicado un vídeo en sus redes sociales que poco ha tardado en hacerse viral. Apenas un minuto en el que Santiago cuestiona y se mofa del Rey Felipe VI.

"Hola Familia, vengo de estar con Felipe". Así es como empieza el vídeo la vicepresidenta balear, mientras aparece entrando por la puerta de su casa. Acto seguido y frente a la cámara en un primer plano, comienza el 'speech' como si de una auténtica youtuber se tratase.

"¿Y a ti quién te ha elegido?"

"Bueno, pues ya me he quitado el disfraz de súbdita. Ah no, que no puedo. Pssst, pssst, Felipe! Oye, por una vez estoy de acuerdo contigo en algo. Hay que solucionar esto del gobierno antes de pasar por unas cuartas elecciones para lo mismo", dice Gloria Santiago.

Y añade: "Aunque tengo que reconocer que me hizo cierta gracia cuando lo leí. Hay que ver la tirria que le tenéis algunos demócratas a las urnas. Uhhhh, soy la Democracia. Oye, pues casi todas las personas que estábamos hoy para recibirte hemos sido elegidas en las urnas. Sí, por la gente. ¿Y tú, por quién has sido elegido? No ha que tenerle miedo a esto eh, fíjate si España es plural y democrática que aquí caben hasta personas que se declaran abiertamente franquistas. Así que, anímate, la próxima vez que vengas a Mallorca, nos das la mano tú".

Lo más urgente es que haya un gobierno progresista que ponga en marcha políticas sociales y públicas que mejoren la vida de la gente. Después, que las instituciones medievales le tiendan una mano a la Democracia. pic.twitter.com/lxNMUTmTar — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 7, 2019

Lo cierto es que no es la primera vez que Gloria Santiago hace un vídeo de este tipo. Otro realizado hace escasas semanas tuvo como protagonista a Pedro Sánchez.