El Gobierno acelera para poner orden en residencias y educación cuanto antes

La alarma roja campa por la actualidad española más allá de la ola de rebrotes que no deja de crecer y el Gobierno se ha visto obligado a no esperar más (o no aguardar a que termine agosto, en este caso) antes de llamar al orden y tirar de cogobernanza, esa nueva palabra que se alumbró durante el estado de alarma y que no es más que una mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Así que la última semana de la temporada alta de verano arranca con varias grandes citas entre administraciones con dos asuntos sobre la mesa: la situación en las residencias y la educación.

En cuanto a la primera, la Vicepresidencia de Servicios Sociales ha convocado para este lunes 24 de agosto al grupo de trabajo de residencias de ancianos para que las comunidades autónomas informen del alcance y de la situación de los brotes de Covid-19 en estos centros, así como de las necesidades o dificultades a las que se enfrentan. Además, se tratarán los mecanismos de coordinación establecidos con las autoridades sanitarias para atender la situación de los centros sociales residenciales, así como la adaptación del Plan de Respuesta Temprana a otros servicios sociales distintos al de las residencias y actualización de los documentos técnicos de recomendaciones elaborados durante los meses de marzo y abril.

En especial, después de que, con la aparición de casos masivos por todo el país, las residencias vuelvan a ser uno de los focos habituales en los contagios grupales que se están detectando desde hace varias semanas. También, una vez más, los fallecimientos se están sucediendo en este tipo de centros.

El grupo de trabajo para estudiar la situación de las residencias frente al coronavirus se creó el 18 de junio y se constituyó el 25 de junio, cuando se produjo la primera reunión. La segunda tuvo lugar, de forma telemática, el pasado 4 de agosto, de forma que la de este lunes será el tercer encuentro. Desde las patronales de estos centros se reclama su presencia en estas reuniones, como únicos conocedores de la situación real de las residencias en estos meses de pandemia y, principalmente, de sus dificultades y carencias.

Para el presidente de la Federación Empresarial de la Depdendencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, lo "ideal" sería que el diálogo se produjera entre ellos, Sanidad y Sevicios Sociales, una comunicación que, según ha explicado a Europa Press, en este momento no existe, pero que tampoco se ha producido en estos meses de crisis sanitaria. Fernández-Cid ha denunciado que aún se esté debatiendo si los test PCR a los profesionales de estos centros a su vuelta de vacaciones los paga el Estado o los responsables de las residencias o que aún no existan mapas epidemiológicos, que permitan conocer qué empleados han pasado por la enfermedad o no. "¿Volveremos otra vez a confinar en las habitaciones o a cerrar los centros?", se ha preguntado el presidente de FED, que cree que la situación para las residencias se encuentra ahora en la misma situación que "en marzo".

Tampoco parece haber avanzado demasiado la situación en seis meses en el segundo gran frente de problemas de estos últimos días de agosto: la vuelta a los colegios. Aquí, la dispersión y la insatisfacción de todos los implicados (sector de la enseñanza, padres y alumnos) es la norma. Por todo ello, el Gobierno ha convocado esta semana a las comunidades autónomas para despejar las incógnitas. Primero, este martes 25 de agosto los viceconsejeros de Educación se reunirán con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el jueves 27 los harán los consejeros del ramo con los ministros de Sanidad, Educación y Formación Profesional, y Política Territorial. Después de todo ello, la ministra comparecerá ante el Congreso.

Aún queda pendiente la Conferencia de Presidentes monográfica, a la que el Ejecutivo no ha puesto fecha. Además, el lunes 31 de agosto la Organización Mundial de la Salud ha convocado a sus países miembros para hablar de la apertura de colegios. El curso escolar 2020/2021 comenzará entre el 4 y el 15 de septiembre en función de las comunidades autónomas, con la convocatoria de huelga docente en Madrid que planea también sobre otras regiones, y la petición de explicaciones por parte de distintos grupos políticos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha pedido "contundencia" a las comunidades autónomas para contener los contagios del coronavirus y la adopción de un nuevo paquete de medidas de salud pública coordinadas en materia de curso escolar. Mientras tanto, las autonomías debaten cómo articular el curso 2020/2021 con diferencias sobre presencialidad o semipresencialidad, mascarillas, aplicación de protocolos ante cualquier positivo... Hay borradores y hay propuestas, pero nadie ha dado por hecho una forma específica de regresar a las aulas todavía.