El Gobierno se plantea que la vacuna sea obligatoria si los contagios no ceden

Ni se contempla ni se descarta. Fuentes de Sanidad han adelantado este lunes que el Plan Nacional de Vacunación frente al virus no recogerá la administración forzosa del fármaco contra la Covid-19, aunque el Gobierno tampoco ha rechazado un giro en el guion que obligue a los españoles a vacunarse si los contagios no ceden. Ocurre en otros países europeos, donde ciertos antídotos ya son imperativos. No así en España donde, por lo general, la población suele responder positivamente a las campañas de vacunación. La excepcionalidad de la pandemia impide descartar ningún escenario y, en caso de necesitarlo, el Ejecutivo podría contar con el colchón legal para activar esta medida si la curva lo requiere.

El Ejecutivo continúa soltando, a cuentagotas, los aspectos clave de un proceso crucial para el control de la pandemia. Con Alemania, España será el primer estado en aplicar una hoja de ruta integral para todo el territorio en materia de vacunación contra el SARS-CoV-2. Este plan, cuyo pistoletazo de salida, previsiblemente, sonará en enero, vuelve a situar al líder del PSOE al volante de la crisis sanitaria. El calendario del Gobierno es ambicioso y mira a antes del mes de junio como la fecha límite para que, "una parte sustancial de la población" reciba la vacuna, tal y como apuntó ayer el jefe del Ejecutivo.

Sello europeo obligatorio y llegada escalonada de las dosis

La carrera por desarrollar el antídoto contra el SARS-CoV-2 ha dejado un mosaico de candidatas. España valora varias opciones. Previsiblemente, no a todos los españoles se les inyectará la misma fórmula. Sanidad exigirá que todas las vacunas que se inyecten en suelo nacional cuenten con el sello europeo. Las autoridades sanitarias han corroborado este lunes lo que ayer deslizó el presidente Sánchez: a España llegarán diferentes tipos de vacunas, que convergerán en los puntos de vacunación.

¿Cómo se decidirá qué grupo de población recibe cada una? Desde Sanidad apuntan a que se tendrán en cuenta las indicaciones de las diferentes fórmulas para decidir a qué colectivo se administra cada una. El Gobierno ha matizado que sigue a la espera de la autorización sanitaria de los proyectos de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, sin cuyo sello no se administrá ninguna vacuna en España. La cartera sigue afinando con los líderes autonómicos los planes de almacenaje y transporte que garantizarán que las dosis lleguen a los ciudadanos en tiempo y forma.

Ambos puntos son especialmente relevantes si el país adquiere el antídoto de Pfizer que, previsiblemente, será el primero en llegar. Este, con una eficacia preliminar del 95%, exige temperaturas inferiores a los 75º bajo cero para su conservación. No todas las CCAA podrían acoger grandes cantidades de un fármaco con estas características, por lo que la estrategia nacional debe contemplar, entre otras, las dificultades logísticas a la hora de decidir qué región recibe cada vacuna y en qué cantidades. Se abre el melón de la equidad entre comunidades. "La distribución será equitativa", insistió ayer el presidente del Gobierno. Queda en el aire cuál será el criterio.

Si se cumplen los plazos de Sanidad, la campaña comenzará en enero. Dado que no todos los lotes llegarán del mismo laboratorio, es probable que las vacunas aterricen en España de forma escalonada. Las autoridades aún no han detallado si el criterio "equitativo" de reparto se asentará sobre las posibilidades de almacenaje de cada territorio -las zonas costeras, por ejemplo, cuentan con grandes espacios de congelado que podrían ser aptos para estos fármacos-, o si, por el contrario, primará el porcentaje de población de riesgo con que cuente cada territorio. Este último punto lo aclarará mañana el ministro del ramo tras el Consejo de Ministros, donde la cartera presentará el plan de vacunación al resto del Ejecutivo.

Por segundo día consecutivo, la vacuna contra la Covid se ha colado en la agenda del líder del Ejecutivo, que ayer mismo adelantó que se habilitarían 13.000 puntos de vacunación en toda España y que la distribución de dosis sería "equitativa". Sánchez se ha reunido a las 16:00 horas de este lunes en Moncloa con el Comité de seguimiento del coronavirus, un encuentro en el que los proyectos de vacunación se han llevado todo el protagonismo. Pese a la información que ha trascendido desde el ministerio, Illa aún debe resolver muchas dudas.

Simón deslizó en su día que los primeros en vacunarse serían las personas de riesgo. Los mayores, por su especial vulnerabilidad frente a la infección, y los sanitarios, por su elevada exposición al virus, sin duda, formarían parte de este grupo. El Gobierno garantizará que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. Para ello, se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación", detalló Sánchez en su rueda de prensa del domingo. Más allá de estos dos grupos, no hay detalles sobre qué colectivos obtendrán finalmente esta calificación.

Bien por las medidas 'quirúrgicas' de las CCAA, bien por el estado de alarma del Gobierno central, bien por la combinación de ambas. Lo cierto es que la transmisión se está ralentizando. Este mismo lunes, España ha logrado rebajar su incidencia por debajo de los 400 positivos por cada 100.000 habitantes, por primera vez desde que comenzó la segunda ola. Las tablas del ministerio de Salvador Illa ha registrado 25.886 contagiados más en las últimas 72 horas, lo que supone una reducción de más de 10.000 con respecto al mismo periodo de hace siete días. Las cifras mejoran, pero la Covid es aún el telón de fondo que exige la mayor precisión en la campaña de vacunación.