El PSOE asegura que los PGE "están muy avanzados" a pesar de los avisos del UP. 

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este domingo que los Presupuestos Generales del Estado están “muy avanzados” e irán en la línea de proteger a las clases medias y trabajadoras, motivo por el que confía en que sean aprobados en el Congreso por la “mayoría progresista” que apoya al Gobierno. En calidad de vocal de la Ejecutiva del PSOE, Rodríguez ha hecho estas declaraciones este domingo en la sede del partido, donde ha defendido la rebaja fiscal a las rentas de entre 18.000 y 21.000 euros y la creación del impuesto para las grandes fortunas, de más de 3 millones de euros.

A preguntas de los periodistas, la también ministra de Política Territorial no ha querido confirmar ni desmentir que el Consejo de Ministros vaya a aprobar los Presupuestos este mismo martes, pero sí que ha dicho que su redacción está muy avanzada y que el Ejecutivo mantiene su compromiso de tenerlos aprobados “en tiempo y forma” para que entren en vigor el 1 de enero de 2023. Rodríguez ha añadido: “Los trabajos están muy avanzados, el proyecto está muy claro. Serán unos presupuestos generales del Estado en la línea de lo que hemos venido trabajando hasta ahora de proteger a la clase media y trabajadora y de ampliar el Estado del bienestar, al tiempo que vamos a seguir desplegando los fondos europeos”, ha explicado la ministra, que ha apuntado que las cuentas públicas buscarán acelerar también la transición energética.

Las declaraciones se producen después de que sus socios de coalición hayan advertido que la recaudación resultante de la reforma fiscal no puede destinarse a incrementar el gasto en Defensa, sino a prestaciones sociales, en unos Presupuestos de los que ha remarcado que aún quedan aspectos por negociar. "Esos presupuestos no saldrán adelante si no se cumplen con los acuerdos que tiene el Gobierno de coalición con la ciudadanía, con derogar la ley mordaza y aprobar ley de vivienda para bajar los precios del alquiler", ha subrayado la dirigente. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de elevar el gasto militar hasta representar el 2% del PIB en 2029 no fue bien recibido entre la bancada morada y han mostrado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con esta medida, clave en la elaboración de las cuentas públicas para 2023.

La portavoz del Gobierno ha sacado pecho de la propuesta de reforma fiscal que se ha dado a conocer esta semana. Según ha explicado, "la política de impuestos lleva consigo una política social más justa” en la que dan más los que más tienen, y que en tiempos de inestabilidad debe dar más tranquilidad para proteger al Estado del bienestar y a las familias, los autónomos y las empresas.

Rodríguez asegura que las reformas fiscales del Gobierno son “socialdemócratas” y están amparadas por las instituciones europeas y por otros Estados miembros de la Unión Europea “gobernados por la derecha moderada”. “Gracias a este debate fiscal se pueden contrastar los modelos: se puede contrastar el modelo de Rajoy, que es el modelo de Feijóo” con el de este Ejecutivo, ha dicho la socialista en referencia a las políticas del Gobierno del PP en la anterior crisis. “En tiempos de crisis se produjeron los mayores despidos de la historia, la mayor tasa de desempleo, por cierto, con trabajadores sin prestación. (...) Fue cuando se redujeron las becas, se redujeron las ayudas a la dependencia, cuando retrocedimos en derechos y en libertades, y nosotros tenemos un modelo bien distinto: nuestro modelo es reforzar el Estado de bienestar”, ha defendido.

Por otro lado, ha confiado en alcanzar un gran acuerdo con los grupos políticos sobre los presupuestos. Una vez aprobados por el Consejo, ha dicho que se presentarán a los grupos “para que puedan ser mejorados, como siempre”. “Desde luego confiamos como ha venido siendo habitual en los últimos años, en que las fuerzas progresistas del Parlamento apoyen estos presupuestos”, ha añadido.