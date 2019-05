El Gobierno descubre miles de votos no registrados tras un fallo en el recuento

Varias denuncias de partidos políticos despertaron las alarmas sobre fallos recuento de votos de las elecciones del 26 de mayo. Los primeros en denunciar un posible error de la empresa a la que le fue adjudicada el escrutinio fue el PSOE en el Ayuntamiento de León. Posteriormente se le unió otra denuncia socialista en Ibiza y una de la CUP en los municipios catalanes. Sin embargo, y a pesar admitir la existencia de un fallo en el recuento, desde el Gobierno aseguran que, una vez sumados todos los votos, el actual reparto provisional de concejalías no se verá afectado.

¿Cuál ha sido el problema? Según cuentan desde el Gobierno, la empresa adjudicataria del recuento, SCYTL-VECTOR, ha seguido un criterio que da lugar a "malentendidos": suma a cada partido o agrupacion de partidos los votos que han sido necesarios para lograr concejalías. Sin embargo, una vez alcanzado ese número, los votos que no han servido para adjudicar concejales, no son contabilizados.

El Gobierno hace hincapié en que "no quiere decir que no hayan sido escrutados" si no que éstos no aparecen reflejados ningún lado de la página web del Ministerio del Interior. Así, y según apunta el Gobierno, a pesar de que hay miles de votos que aparentemente faltan si se contabiliza sobre la base de lo que publica la web , en la práctica sí que han sido contabilizados.

La denuncia de la CUP del pasado martes va en este sentido. En un comunicado, la CUP señaló que al filo de la medianoche Interior publicó los resultados totales de la coalición CUP-AMunt, con un total de 121.274 votos, una cifra "errónea, ya que, a partir de un segundo recuento que ha hecho la formación a través de los datos desglosados por municipios del mismo Ministerio", ese número asciende hasta los 177.330 votos.

El Gobierno insiste en el hecho de que incluso si aparecieran los miles de votos en el sumatorio de la web del Ministerio del Interior, no se produciría ningún cambio en el reparto de concejalías de los ayuntamientos de España.

A pesar de que criterio seguido por la empresa SCYTL-VECTOR de "útiles" e "inútiles", no es erróneo, el Gobierno informa también que ya están "resolviendo " el problema sobre el número de votos aparecidos en la web del Ministerio. La UTE ya ha preparado una "nueva versión" en la que, según Moncloa, se incluirá el sumatorio total de los votos emitidos. Se espera que esté listo para este mismo miércoles.

El PSOE presentó dos reclamaciones

Además de la ya citada denuncia de la CUP, el PSOE fue el primero en notar ciertos fallos. En concreto, fueron los socialistas de Ibiza y de León los que presentaron reclamaciones sobre el recuento de votos.

Según los socialistas leoneses, hubo errores en hasta 12 mesas electorales de León capital a la hora de volcar los datos del recuento, que romperían el empate provisional de nueve concejales obtenidos por el PP y el PSOE en ese ayuntamiento. Así, y según los cálculos del PSOE, alrededor de 1.200 votos que les correspondían fueron a parar a Vox, formación que perdería sus dos concejales, ya que, si se le restan estos sufragios, no alcanzaría el 5 % mínimo exigido para poder tener representación municipal.

Por su parte, el cabeza de lista de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, pidió a través de un comunicado "cautela" tras conocer la denuncia del PSOE.

Desde la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) pidieron este mismo miércoles por la mañana a la la Junta Electoral de Ibiza y Formentera que revise el recuento de votos de once mesas electorales donde, según los socialistas, "podría haber un error", lo que podría darle a este partido la victoria en detrimento del PP.

Con las informaciones del Gobierno de este miércoles, todo apunta a que las reclamaciones de los socialistas ibicencos y leoneses no irán a más y se quedarán en una mera anécdota electoral.