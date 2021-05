El éxodo masivo en el área económica empaña los 'brotes verdes' de Calviño

El Gobierno se queda sin una parte importante de su 'fuego' económico en un momento decisivo. Varios altos cargos del área socialista del Ejecutivo, de primer nivel o gran peso en la toma de decisiones y en la estrategia, han abandonado las filas de la coalición en el punto de inflexión de la legislatura. El momento no es casual. Es el instante en el que el presidente Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a una nueva etapa en la que se deja a un lado la lucha contra la pandemia y, si la campaña de vacunación lo va permitiendo, se da paso a la recuperación económica, con varios indicadores apuntando ya en ese sentido. Es en este momento tan esperado cuando varios de sus puntales dan un paso a un lado y han decidido salir. La Vicepresidencia segunda de Nadia Calviño y el equipo económico que rodea al propio Sánchez son quienes han sufrido las bajas más significativas.

En apenas cuarenta y ocho horas han dimitido la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el jefe de Análisis Económico del Gabinete del Presidente del Gobierno y el director de Información Económica de Moncloa. Tres bajas a las que hay que sumar la de la jefa de gabinete de la Vicepresidenta segunda y su homólogo en la Vicepresidencia cuarta, así como su adjunto. Seis salidas en forma de dimisiones en total, todas ellas por diferentes motivos, pero que se producen en un momento en el que el la política económica del Gobierno va a ir girando poco a poco para intentar aprovechar el empuje de los fondos europeos y completar la legislatura.

Ana de la Cueva, la número dos de Nadia Calviño en el Ministerio de Economía, es la más destacada de estas bajas. Su dimisión se produce por "motivos personales", aseguran fuentes del departamento. Se lo dijo a la propia vicepresidenta segunda hace varias semanas, transmitiéndole que una vez presentado el Plan de Recuperación a Bruselas su intención era marcharse del Gobierno. Su papel en los últimos tres años ha sido fundamental a la derecha de Calviño. De la Cueva ha sido el motor del ministerio, la persona que, en coordinación con su superior, ha orientado la política económica del Ejecutivo y ha permanecido en la primera línea de la respuesta a la pandemia. También tuvo sus más y sus menos con los departamentos de Unidas Podemos, especialmente con Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.

De la Cueva, que está siendo investigada por el polémico rescate a Plus Ultra (el juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha abierto diligencias y podría ser citada), era la secretaria de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE). El orden del día, la documentación y todo lo que tiene que ver con ese 'consejillo de ministros económico pasaba por esta 'teco' (técnico comercial y economista del Estado) que se marcha para orientar su carrera profesional alejada de la política. Dicen en su entorno que su puesto de trabajo era "muy exigente" y que ese es el motivo de su salida. Algunos de sus predecesores, como Fernando Jiménez Latorre, Íñigo Fernández de Mesa o Irene Garrido no llegaron a completar tres años en el cargo. Sus sustituto es Gonzalo García Andrés, también 'teco', proveniente de AFI (Analistas Financieros Internacionales). Formará parte también de la Comisión que repartirá los fondos europeos.

No es la única baja en Economía. La jefa de gabinete de Calviño también se marcha a petición propia. Lo hará, eso sí, en diferido, en el mes de septiembre. Carmen Balsa, 'teco' asimismo, ha obtenido la plaza para dirigir la oficina comercial en Milán (Italia). En este periodo la vicepresidenta segunda tendrá que buscar sustituta para coordinar toda su acción política, tanto en España como en Europa. Balsa, en cambio, no sale del ministerio por la exigencia del cargo, como De la Cueva, sino por cuestiones familiares. Alguna fuente también admite cierto "desgaste" tras casi tres años "duros".

La 'oficina económica' de Presidencia del Gobierno, rebautizada como Departamento de Asuntos Económicos y G20 con el Gobierno de Sánchez, también se ha quedado sin una pieza clave. Se trata del economista Víctor Echevarría, jefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras y número dos de facto de la 'war room económica' de Moncloa, que se marcha por motivos personales y "cansancio personal". Su cargo queda vacante justo después de que el Gobierno pulsara hace dos viernes el botón de 'enviar' al Plan de Recuperación que dará acceso a los fondos europeos. Era una pieza clave en la coordinación con todos los ministerios. Su jefe, Manuel de la Rocha, lo fichó del Servicio de Estudios de BBVA.

Echevarría sustituyó en el gabinete de Sánchez a Daniel Fuentes, que este mismo martes también ha anunciado su dimisión. El hasta ahora responsable de información económica de la Secretaría de Estado de Comunicación se marcha a petición propia y por "razones personales", indican las fuentes consultadas. Su salid no responde a estrategia de Gobierno, sino a una decisión propia. No tiene destino fuera de la política activa, si bien acaba de traducir al castellano el último libro de Thomas Piketty, 'Viva el socialismo'. Su papel en Moncloa era destacado, sirviendo de apoyo al gabinete del presidente del Gobierno. En la cúpula del Gobierno era considerado un hombre de partido y el PSOE no dudó en enviarlo a que se batiera el cobre en debates económicos con pesos pesados de otros partidos.

Las salidas en el área económica del Gobierno se completan con la dimisión de otros dos cargos de la Vicepresidencia cuarta que dirige Teresa Ribera. Se trata de Álvaro Abril y de Julio César Prieto, director y adjunto de gabinete de la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se marcharon del Gobierno hace ya casi tres meses. Su salida se produce por razones diferentes, eso sí, a las de sus compañeros en Economía y Moncloa.

El momento político y económico, como decimos es clave. El Gobierno de coalición ya está proclamando el inicio de una etapa. "La legislatura empieza ahora. Los cambios empiezan ahora", dijo Yolanda Díaz este lunes. Moncloa quiere aprovechar el rebufo del reparto de los fondos europeos para llevar las próximas elecciones generales a diciembre de 2023. 3, 10 o 17 son los días que se están manejando. Pedro Sánchez tiene el propósito de completar los cuatro años en Moncloa y de no adelantar los comicios hasta completar la campaña de vacunación con garantías. Es decir, los comicios se celebrarían apenas seis meses después de las autonómicas y municipales de mayo de ese año y en los estertores de la Presidencia española de turno de la Unión Europea. El 1 de julio de ese año y hasta el 31 de diciembre el Gobierno de coalición tomará las riendas del Consejo, tal y como le corresponde de forma rotatoria, y ese debería ser el epílogo del mandato de la coalición.