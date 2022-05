El Gobierno esperará a amarrar apoyos antes de aprobar el pago en carreteras. 

El Gobierno ha asegurado este martes que no implantará peajes por el uso de las carreteras españolas de alta capacidad si no existe previamente consenso con los diferentes actores afectados por un posible cambio en el sistema de tarificación de la red viaria. "Nosotros nunca hemos hablado de imponer peajes a los camiones. Esa es quizás la interpretación que algunos interesadamente realizan", ha respondido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la sesión de control del Senado a la pregunta de la senadora navarra Ruth Goñi.

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Gobierno pasa por "abordar el futuro y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado", buscando consensos y teniendo en cuenta la situación económica antes de llevar a cabo cualquier modificación. Por ello, Sánchez ha mostrado su disposición a iniciar un diálogo "abierto y transparente" con los grupos políticos, los agentes sociales, los territorios y el sector del transporte por carretera con el objetivo de trabajar en un modelo que sea "sostenible".

Así, cree que el nuevo modelo debe hacer sostenible la financiación de las carreteras a la vez que permite la competitividad "que merece" el sector del transporte por carretera. "Lo oportuno de este debate es analizar cómo hacemos posible la financiación, modernización y digitalización de nuestra red de carreteras", ha recordado Sánchez, que también ha advertido de que la financiación de estas infraestructuras debe ser "más justa y sostenible".

Avala la medida de Navarra

En este sentido, la ministra ha calificado de "interesante y oportuna" la iniciativa lanzada por el Gobierno de Navarra de comenzar a cobrar próximamente peajes a los camiones por el uso de las autovías que discurren por el territorio foral. Durante una intervención en el Senado, donde ha defendido que se trata de una propuesta "valiente y necesaria" para la financiación de las carreteras en España, en línea con la Ley de Movilidad Sostenible que el Gobierno central ya ha puesto en marcha.

En el marco de sus competencias, el Gobierno de Navarra ya desechó la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de implantar peajes generalizados para todos los usuarios, incluyendo turismos, pero sí adelantó que, antes de que acabe este mismo año o a principios de 2023, implementaría de forma progresiva nuevos peajes en las vías de alta capacidad para el tráfico pesado, es decir, para los camiones.

En el resto de España, sin embargo, el Gobierno central ha acordado en varios encuentros con los transportistas que negociará con el sector cualquier implementación de peajes, si bien la hoja de ruta comprometida con Bruselas apunta al pago por uso para todos a partir del año 2024 en todas las autovías del país. La senadora de Navarra Suma, Ruth Goñi, ha lamentado la medida anunciada por el Gobierno de María Chivite -que en breve constituirá una nueva empresa pública (Nafarbide) para gestionar esos nuevos peajes a camiones-, criticando que se haya hecho sin el consenso con el sector.

"El Gobierno de Navarra dice que los peajes son la única opción realista para afrontar las inversiones que necesitan las carreteras; Navarra es la comunidad con mayor nivel de impuestos, pero no llega para mantener las carreteras. El Gobierno foral no se plantea recortar el gasto público, ni reducir su tamaño, ni el de su gigantesca Administración, ni cerrar chiringuitos, no; al contrario, en verano crearán un chiringuito", ha señalado Goñi. En su respuesta, Raquel Sánchez ha defendido la medida anunciada en la comunidad foral: "Entendemos que el Gobierno de Navarra, en el ejercicio de sus competencias, está planteando ese mismo modelo, y debo decirle que nos parece una iniciativa interesante, oportuna, necesaria y, desde luego, valiente".