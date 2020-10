El Gobierno estudia aplicar el toque de queda que pide Madrid en todo el país

"La segunda ola no es una amenaza... es una realidad". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido lo que las estadísticas llevan semanas gritando: la situación se ha descontrolado. "Si se diera el caso del toque de queda, necesitamos el estado de alarma". Con estas palabras, el titular del departamento ponía sobre la mesa un escenario en el que desde esta misma semana ha incidido la Ccapital: una hora límite para limitar la movilidad de los españoles. En su declaración de este mediodía, Illa plnteaba extender esta maniobra a todo el país. "No es una decisión tomada, estamos evaluando", ha zanjado.

La propuesta exige un aval jurídico. Como los aislamientos perimetrales, afecta a los derechos fundamentales. El Ejecutivo no quiere sobresaltos. "Es una cuestión que está en debate, requeriría estado de alarma. Pido que hagamos la reflexión y aclarar (con el resto de fuerzas) si lo apoyarán más allá de 15 días". Los gobiernos autonómicos que vean convenientes el toque de queda deberán comprometer su respaldo al estado de alarma. La estrategia del Gobierno, aún en el aire, vuelve a derribar los planes de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que planteaba 'salvar' el territorio madrileño del mando único con esa barrera horaria.

El estado de alarma, en principio, se queda y, de aplicarse el toque de queda a toda España, podría extenderse a todo el país. Frente a una política de 'ordeno y mando', Sanidad ha vuelto a insistir en la cooperación entre CCAA, sin dejar de insistir en que la declaración del toque de queda -cuyo ejemplo más reciente está en la capital francesa-, exigiría de un respaldo por parte del resto de autoridades de la Cámara al mando único: "Si decidiéramos esto tendríamos que saber si el PP y otras fuerzas comprometerían su apoyo".

"Hay una segunda ola, lo que me importa es que acertemos en las medidas para controlarla y bajar la curva". El ministro ha hablado con firmeza antes de lanzar una advertencia sin destinatario: "Me importa poco si una comunidad cambia de opinión". Pese a insistir en que ese toque de queda nacional está aún en el aire, Illa no ha rebajado un ápice su interés en conocer, de antemano, cuál será la posición del Congreso: "Quiero saber quien está dispuesto a apoyarlo".

El Gobierno ha admitido que aún no ha valorado una hora concreta a partir de la cual quedarían prohibidas las salidas, en caso de que el toque de queda prosperase. Frente a las 21 horas que se marcó en París, la Comunidad de Madrid hablaba de medianoche. Falta afinar los detalles, plantear la medida, y llevarla a votación. Lo que si ha dejado caer el ministro es que, de lograr los apoyos, su aplicación sería casi inmediata: "Las medidas urgentes se han tomado con urgencia. Hemos de valorarlo".

Illa se cubre las espaldas con la vacuna y pide bajar la movilidad

Sin perder de vista la Navidad, el Gobierno sigue haciendo funambulismos entre una curva que aprieta y una crisis económica que ahoga. La cartera lleva meses insistiendo en que la vacuna llegaría a finales de año. "Tres millones de dosis por la vía europea en diciembre", fue el último anuncio de Sanidad. El suministro es la verdadera la luz al final del túnel de una pandemia que, pese al antecedente de la primavera, sigue desbaratando las previsiones del Gobierno. Este viernes, Illa ha subido las apuestas y ha vuelto a lanzar un compromiso solo a medias con esta campaña de vacunación.

"El Consejo de Ministros ha autorizado los contratos de compra anticipada de vacunas. España recibirá 31 millones de dosis, entre diciembre y junio de 2021", ha afirmado Illa. El titular del departamento ha apuntado que esta adquisición se realizará dentro de aquellos compromisos adquiridos por la Unión Europea con la empresa Aztrazeneca. El Gobierno se ha vuelto a cubrir las espaldas con una nota a pie de página: las 31 millones de dosis llegarán solo "si supera los filtros" de eficacia y seguridad.

Preocupa la Navidad, a la vuelta de la esquina. "Tenemos unas incidencias acumuladas de unos 310 casos por cada 100.000 habitantes. Hay diferencias, pero la situación es preocupante. Hay dos claves: reducir la movilidad y los contactos con el esfuerzo de todos", ha aseverado el ministro. Illa ha comparecido junto a la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.