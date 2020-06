Sánchez ataja las polémicas con Iglesias y acelera el trámite de la ley de infancia

La agenda legislativa comienza a reactivarse. Ni el estado de alarma que seguirá vigente hasta el 21 de junio ni la crisis sanitaria por el coronavirus van a retrasar los planes del Gobierno, que pretende dar impulso a los proyectos que quedaron aparcados por las necesidades de la pandemia. Uno de los departamentos que más se ha volcado en ello es la vicepresidencia segunda, que tuvo que posponer la aprobación de normas que consideraba prioritarias. Y que ahora comenzarán a reactivarse. La primera será la ley de de protección a la infancia, que está previsto que sea aprobada en el Consejo de Ministros del 9 de junio, como ha podido saber La Información. Una decisión que se produce pocos días después de las numerosas polémicas en torno al Ejecutivo. Y en medio de la vorágine por el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esa polvareda que ha rodeado a la coalición que lidera Pedro Sánchez marcó la agenda política de la pasada semana. En el centro de la misma estuvieron el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La crisis de la Guardia Civil de Marlaska y los choques de Iglesias con miembros destacados de PP y Vox en el Congreso provocó que el Ejecutivo fuera más noticia por enfrentamientos dialécticos o acusaciones de injerencias que por la aprobación de uno de los grandes proyectos de la legislatura como el IMV. Algo que quiere evitarse que se repita de nuevo, según las fuentes consultadas. Y los más interesados en que eso ocurra son precisamente los dos más señalados, como ha podido saber este medio.

Las fuentes consultadas por esta redacción estiman que, aunque la situación de gravedad sanitaria por la Covid-19 se mantenga, no se pueden posponer eternamente los planes que los distintos departamentos tenían para cumplir con el programa de Gobierno. Algo a lo que ha dado luz verde el presidente Sánchez, que en principio no se mostró partidario de que las políticas lanzadas contra el virus estuvieran acompañadas de otras que no tuvieran que ver con la pandemia. Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha cambiado de idea, y va a permitir que departamentos como la vicepresidencia de Derechos Sociales pueda empezar a cumplir con aquello que prometió aprobar hasta que el confinamiento paralizó todo.

Esa ley de protección a la infancia empezó a ser desarrollada por el Ministerio de Sanidad cuando María Luisa Carcedo estaba al frente del mismo. Con la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo y el nuevo diseño de las carteras, Iglesias pasó a asumir la competencia a través de Derechos Sociales y prometió que sería la primera norma que aprobaría desde su nueva vicepresidencia. Fuentes gubernamentales señalan que la previsión inicial era que su paso por el Consejo de Ministros se situara a principios de julio, una vez finalizara el plan de desescalada y toda España estuviera en la "nueva normalidad". Pero la parte morada en el Gobierno no quería esperar más, alegando que la maquinaria tiene que seguir funcionando. Y más con una cuestión como la de los menores.

Muy similar al anteproyecto

Según las fuentes consultadas por este diario, esta legislación será muy parecida al anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que elaboró el PSOE en solitario a través de la mencionada Carcedo. En su redacción colaboraron también los departamentos de Interior y Justicia, y reforzaba con varias medidas la protección de las víctimas de abusos, pederastia o pedofilia. El artículo más llamativo fue el de aumentar los tiempos de prescripción de los delitos de ese tipo, al incluir en el texto que estos comenzaran a contar desde que el afectado cumpliera 30 años. Es decir, se podría denunciar a los supuestos agresores hasta que los agredidos tuvieran 45 años.

Iglesias ha decidido de esta manera respetar casi la totalidad del contenido de lo que ya redactaron sus predecesores. Aparte de los tiempos de prescripción ya mencionados, se mantendrán en el articulado asuntos como instaurar el deber a todos los ciudadanos de denunciar situaciones de este tipo si conocen indicios de violencia contra los menores, la creación de la figura del coordinador de bienestar y protección y el desarrollo de unidades especializadas en delitos contra pequeños y adolescentes dentro de las Fuerzas de Seguridad. También se ofrecerá formación específica en la materia a jueces y fiscales y se establecerán unos protocolos de prevención más precisos.

Aunque la base sea la de la anterior administración, el vicepresidente y su equipo incluirán varias novedades que buscarán que se proteja aún más a las víctimas, según las fuentes consultadas. La 'ley Rhodes', como la bautizó Iglesias en homenaje al músico James Rhodes, que fue víctima de agresiones sexuales cuando era menor, servirá como punto de partida de la 'nueva normalidad' del Ejecutivo. El coronavirus provocó que muchos proyectos se tuvieran que reservar y puede que algunos ni vean la luz, insisten las mismas fuentes. Pero carteras como la de Iglesias no quieren dejar en el cajón las principales promesas del acuerdo de coalición. Ni que las salidas de tono o las discusiones las ensombrezcan.